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Haberler Galeri 28 gün içinde hesaplara geçecek! 4A-4B-4C'li emekliye Kasım ayı müjdesi geldi! Tahsis numarasına göre maaş takvimi...

28 gün içinde hesaplara geçecek! 4A-4B-4C'li emekliye Kasım ayı müjdesi geldi! Tahsis numarasına göre maaş takvimi...

Emekliye müjde son dakika duyuruldu! 2024 Ocak ayına yaklaşılırken milyonlarca emekli maaşlarına yapılacak zam merak konusu oluyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği 5 bin TL ikramiye sonrası bazı bankalar da promosyon kampanyalarını duyurmaya başladı. Kasım itibarıyla ödeme miktarları güncellendi. İşte, SSK Bağkur'lulara yönelik son dakika gelişmeler...

Giriş Tarihi: 02.11.2023 12:27 Güncelleme Tarihi: 02.11.2023 12:33
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28 gün içinde hesaplara geçecek! 4A-4B-4C’li emekliye Kasım ayı müjdesi geldi! Tahsis numarasına göre maaş takvimi...

SSK Bağkur'luya ek ödeme müjdesi! O tarihte hesaplara yatacak! 2024 Ocak ayına yaklaşılırken emekli maaş zammı ve 5 bin TL ikramiye gibi konular gündemde. Bunların akabinde bankalar da promosyon yarışına girmiş durumda. En yüksek promosyon veren bankalar ise araştırma konusu oluyor. İşte, güncel miktarlar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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28 gün içinde hesaplara geçecek! 4A-4B-4C’li emekliye Kasım ayı müjdesi geldi! Tahsis numarasına göre maaş takvimi...

KASIM 2023 GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ!

ING

Kampanya 13 Mart 2023 – 30 Kasım 2023 tarihleri arasında nakit promosyon alan müşteriler için geçerlidir.

SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING'ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 8.500 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz.

Ayrıca Otomatik Fatura Talimatı'nıza 4.000 TL'ye varan ek nakit promosyondan yararlanarak toplamda 12.500 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Yeni emekliler ve EYT ile emekli olanlar da, emekli maaş promosyonundan yararlanabilirler.

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28 gün içinde hesaplara geçecek! 4A-4B-4C’li emekliye Kasım ayı müjdesi geldi! Tahsis numarasına göre maaş takvimi...

1 aylık toplam gelir/aylık tutarınız,

➡3.500 TL'ye (3.500 TL hariç) kadar ise 5.100 TL,
➡3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arası ise 5.950TL,
➡7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arası ise 7.650 TL
➡10.000 TL ve üzeri ise 8.500 TL nakit promosyon ödemesi alırsınız.

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28 gün içinde hesaplara geçecek! 4A-4B-4C’li emekliye Kasım ayı müjdesi geldi! Tahsis numarasına göre maaş takvimi...

İŞ BANKASI

Emeklilere 7.500 TL'ye Varan Promosyona Ek Maximum Kart'ları Aidatsız Kullanma Fırsatı!

SGK emeklileri, emeklilik döneminde bankacılık işlemlerini kolay ve hızlı gerçekleştirmenin rahatlığını İş Bankası ayrıcalıkları ile yaşıyor.

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma ile 1 Kasım 2022 - 31 Ekim 2023 tarihleri arasında geçerli kampanya çerçevesinde ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 7.500 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor. Üstelik SGK emekli maaşını İş Bankası'na taşıyanlar, Maximum Kart ve ek kartları için ücret ödemiyor, birçok ayrıcalık ve avantajdan da yararlanabiliyor.

Yurt geneline yaygın Şube ve Bankamatiklerimiz aracılığı ile emekli maaşına kolayca ulaşmak isteyen tüm emeklilerimiz, İnternet Şubesi'nden ve İşCep'ten emekli maaşlarını taşıyabilir, emekli promosyon başvurusunda bulunabilir ve tüm emekli maaş işlemlerini gerçekleştirebilirler ya da en yakın İş Bankası şubesinden emekli maaşlarını kolayca taşıyabilirler.

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28 gün içinde hesaplara geçecek! 4A-4B-4C’li emekliye Kasım ayı müjdesi geldi! Tahsis numarasına göre maaş takvimi...

AKBANK

SGK Emekli Maaşını Akbank'tan Alanlara 10.000 TL' ye Varan Promosyona ek 2.000 TL chip-para ile birlikte Toplamda 12.000 TL Ödül Fırsatı!

SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 01-30 Kasım 2023 tarihleri arasında Akbank'a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını Bankamızdan almayı taahhüt eden emeklililerimiz 10.000 TL'ye varan promosyondan faydalanabileceklerdir.

Buna ek olarak kampanya dönemi içerisinde, Axess veya Wings kredi kartına tanımlanacak 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 400 TL, toplamda 2.000 TL chip-para ile 12.000 TL ödül fırsatından yararlanabileceklerdir.

Üstelik, Şubeye gitmeye gerek kalmadan Akbank Mobil ve İnternet veya Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla maaşlarınızı kolayca Akbank'a taşıyabilir ve promosyon başvurusunda bulunabilirsiniz.