02 Kasım 2023, Perşembe
28 gün içinde hesaplara geçecek! 4A-4B-4C'li emekliye Kasım ayı müjdesi geldi! Tahsis numarasına göre maaş takvimi...
Emekliye müjde son dakika duyuruldu! 2024 Ocak ayına yaklaşılırken milyonlarca emekli maaşlarına yapılacak zam merak konusu oluyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği 5 bin TL ikramiye sonrası bazı bankalar da promosyon kampanyalarını duyurmaya başladı. Kasım itibarıyla ödeme miktarları güncellendi. İşte, SSK Bağkur'lulara yönelik son dakika gelişmeler...
Giriş Tarihi: 02.11.2023 12:27 Güncelleme Tarihi: 02.11.2023 12:33
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