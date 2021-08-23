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3600 ek gösterge son durum: 2021'de 3600 ek gösterge verilecek mi, ne zaman çıkacak? Kimleri kapsıyor?

3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 2022-2023 döneminde memur ve memur emeklilerine yapılacak zam oranınınn belli olmasının ardından gözler 3600 ek göstergeye çevrildi. Zam oranınını duyuran Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge ile ilgili son durumu açıkladı. Peki, 2021'de 3600 ek gösterge verilecek mi, ne zaman çıkacak? Kimleri kapsıyor? İşte 3600 ek göstergede son durum...

Salim Demirkıran
Giriş Tarihi: 23.08.2021 17:04
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3600 ek gösterge son durum: 2021’de 3600 ek gösterge verilecek mi, ne zaman çıkacak? Kimleri kapsıyor?

3600 ek gösterge son durum nedir? Memur ve memur emeklilerinin maaş ve aylıklarına 2022 ve 2023 yıllarında yapılacak zam oranı belirlendi. Toplu sözleşme ile yapılacak zammın yanı sıra memurların heyecanla beklediği 3600 ek gösterge hakkında da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Peki, 2021'de 3600 ek gösterge verilecek mi, ne zaman çıkacak? Kimleri kapsıyor? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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3600 ek gösterge son durum: 2021’de 3600 ek gösterge verilecek mi, ne zaman çıkacak? Kimleri kapsıyor?

3600 EK GÖSTERGE SON DURUM

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge ile ilgili yaptığı son açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"3600 ek gösterge meselesini vurgulamıştım. 3600 meselesi Memur-Sen'in katıldığı bir çalışma grubu ile tamamlanacak. O kanun gerektiren bir şey biz çalışmamızı yaptıktan sonra TBMM gereğini yapacak. 3600 ek gösterge meselesi bu sözleşme döneminde tamamlanacak."

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3600 ek gösterge son durum: 2021’de 3600 ek gösterge verilecek mi, ne zaman çıkacak? Kimleri kapsıyor?

NASIL ETKİLEYECEK?

3600 ek gösterge hayata geçtiğinde 30 yıllık hizmeti olan öğretmen, polis ve 4 yıllık dini yükseköğrenim mezunu imam-hatiplerin emekli aylığı yüzde 22.06 (943 lira) artarak 4 bin 270 liradan 5 bin 213 liraya yükselecek.

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3600 ek gösterge son durum: 2021’de 3600 ek gösterge verilecek mi, ne zaman çıkacak? Kimleri kapsıyor?

Hemşireler ve diğer imam-hatiplerin emekli aylığı ise 4 bin 150 liradan yüzde 25.6 (1.063 lira) artarak öğretmen ve polisler ile eşitlenecek.

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3600 ek gösterge son durum: 2021’de 3600 ek gösterge verilecek mi, ne zaman çıkacak? Kimleri kapsıyor?

30 yıllık hizmet üzerinden bugün emekli olan kişi 3000 ek gösterge ile 153 bin 980, 2200 ek gösterge ile de 149 bin 665 lira ikramiye alabiliyor. 3600 ek gösterge geldiğinde aynı hizmet süresine sahip öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin emekli ikramiyeleri 187 bin 962 liraya çıkacak.