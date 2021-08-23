3600 ek gösterge son durum: 2021’de 3600 ek gösterge verilecek mi, ne zaman çıkacak? Kimleri kapsıyor?

3600 EK GÖSTERGE SON DURUM

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge ile ilgili yaptığı son açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"3600 ek gösterge meselesini vurgulamıştım. 3600 meselesi Memur-Sen'in katıldığı bir çalışma grubu ile tamamlanacak. O kanun gerektiren bir şey biz çalışmamızı yaptıktan sonra TBMM gereğini yapacak. 3600 ek gösterge meselesi bu sözleşme döneminde tamamlanacak."