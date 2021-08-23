25 Ağustos 2021, Çarşamba
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3600 ek gösterge son durum: 2021'de 3600 ek gösterge verilecek mi, ne zaman çıkacak? Kimleri kapsıyor?
3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 2022-2023 döneminde memur ve memur emeklilerine yapılacak zam oranınınn belli olmasının ardından gözler 3600 ek göstergeye çevrildi. Zam oranınını duyuran Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge ile ilgili son durumu açıkladı. Peki, 2021'de 3600 ek gösterge verilecek mi, ne zaman çıkacak? Kimleri kapsıyor? İşte 3600 ek göstergede son durum...
Giriş Tarihi: 23.08.2021 17:04
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