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Haberler Galeri Ziraat Bankası'ndan Müjdeli Haber! 11.502 TL Taksitle 1.5 Milyon TL Konut Kredisi

Ziraat Bankası'ndan Müjdeli Haber! 11.502 TL Taksitle 1.5 Milyon TL Konut Kredisi

Ev sahibi olma hayali kuran pek çok kişi, son dönemlerde yükselen konut fiyatları ve kredi faiz oranlarının yarattığı zorluklarla karşı karşıya kalmış durumda. Ancak Ziraat Bankası, bu sorunlara yenilikçi bir çözüm getiriyor. Bankanın duyurduğu ortak konut kredisi kampanyası, ev almak isteyen vatandaşlara büyük bir kolaylık ve avantaj sağlıyor. Ziraat Bankası'nın sunduğu ortak konut kredisi kampanyası, ev almak isteyenler için birçok avantajı bir arada sunuyor.

Giriş Tarihi: 11.03.2024 08:33
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Ziraat Bankası’ndan Müjdeli Haber! 11.502 TL Taksitle 1.5 Milyon TL Konut Kredisi

Ziraat Bankası'nın ortak konut kredisi kampanyası, ev sahibi olma hayallerini gerçekleştirmek isteyenlere yeni bir kapı aralıyor. Artık yüksek konut fiyatları ve kredi faiz oranlarına rağmen, birden fazla kişinin bir araya gelmesiyle ev sahibi olmak mümkün hale geliyor. Bu fırsatı değerlendirmek isteyen herkes, detaylı bilgi ve başvuru için en yakın Ziraat Bankası şubesine başvurabilir.

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Ziraat Bankası’ndan Müjdeli Haber! 11.502 TL Taksitle 1.5 Milyon TL Konut Kredisi

Ziraat Bankası Ortak Konut Kredisi Kampanyası

Bu kampanya, kredi çekmek isteyen ancak tek başına ödeme güçlüğü çeken kişilere yönelik bir çözüm olarak geliştirilmiş. 5 kişiye kadar ortak konut kredisi çekme imkanı tanıyan bu kampanya ile birden çok kişinin gelir beyanı kullanılarak, yüksek tutarlarda taksitler kolayca ödenmeye başlanıyor.

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Ziraat Bankası’ndan Müjdeli Haber! 11.502 TL Taksitle 1.5 Milyon TL Konut Kredisi

Başvuru Şartları ve Kredi Faiz Oranı

Ziraat Bankası'nın bu özel kampanyası için belirlenen bazı önemli şartlar ve özellikler şöyle:

  • Düzenli geliri olan en az 2, en fazla 5 kişi bir araya gelerek konut alımları için kredi kullanabilir.
  • Kredi tutarı, alınacak konutun SPK lisanslı ekspertiz firmaları tarafından düzenlenen ekspertiz raporundaki değer üzerinden hesaplanır.
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Ziraat Bankası’ndan Müjdeli Haber! 11.502 TL Taksitle 1.5 Milyon TL Konut Kredisi
  • BDDK tarafından belirlenen azami kredi tutarlarına/oranlarına uygun olarak belirlenmektedir.
  • Krediye konu olan gayrimenkul üzerine ipotek tesis edilir.
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Ziraat Bankası’ndan Müjdeli Haber! 11.502 TL Taksitle 1.5 Milyon TL Konut Kredisi
  • Gerekli görüldüğünde banka tarafından ek teminat istenebilir.
  • Ziraat Bankası, kredi kullanan müşterilere hayat, konut ve zorunlu deprem sigortası gibi ürünler sunmaktadır.