Bir bankadan daha 2500 TL müjdesi! 2020 emekli promosyon ücretleri! Promosyon için en iyi teklif hangi bankada?

Bir bankadan daha emekli promosyon ücreti müjdesi geldi! Emekliliere promosyon için 2500 TL fırsatı duyuruldu. 2020 emekli promosyon ücretleri soruglanıyor. Bir bankadan 3 yıl boyunca maaş alma sözü veren emekliler promosyon almaya hak kazanacak. Bankalar emekli promosyonu için özel kampanyalar düzenlemeye devam ediyor. Son kampanya ise TEB'den geldi. Türk Ekonomi Bankası (TEB), yeni kampanyası ile emekli maaşını taşıyan kişilere 2500 TL'ye varan promosyon verecek. Peki, emekli promosyon ücretleri ne kadar? Hangi banka ne kadar promosyon verecek? Promosyon için en iyi teklif hangi bankada? İşte yanıtı…