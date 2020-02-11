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Bir bankadan daha 2500 TL müjdesi! 2020 emekli promosyon ücretleri! Promosyon için en iyi teklif hangi bankada?

Bir bankadan daha emekli promosyon ücreti müjdesi geldi! Emekliliere promosyon için 2500 TL fırsatı duyuruldu. 2020 emekli promosyon ücretleri soruglanıyor. Bir bankadan 3 yıl boyunca maaş alma sözü veren emekliler promosyon almaya hak kazanacak. Bankalar emekli promosyonu için özel kampanyalar düzenlemeye devam ediyor. Son kampanya ise TEB'den geldi. Türk Ekonomi Bankası (TEB), yeni kampanyası ile emekli maaşını taşıyan kişilere 2500 TL'ye varan promosyon verecek. Peki, emekli promosyon ücretleri ne kadar? Hangi banka ne kadar promosyon verecek? Promosyon için en iyi teklif hangi bankada? İşte yanıtı…

Giriş Tarihi: 11.02.2020 17:55 Güncelleme Tarihi: 11.02.2020 18:21
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Bir bankadan daha 2500 TL müjdesi! 2020 emekli promosyon ücretleri! Promosyon için en iyi teklif hangi bankada?

Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren emekli promosyonu için gözler bankaların verdiği tekliflere çevrildi. Maaşını taşıyan ve 3 yıl boyunca aynı bankadan alma sözü veren emeklilere promosyon verilecek. İlk olarak Mart 2017'de başlayan uygulama, önümüzdeki ay tekrarlanacak. Bankalar hazırladığı kampanyalarla emeklilere promosyon vermeye devam ediyor. Emekli promosyonu için son teklif TEB'den geldi. Türk Ekonomi Bankası (TEB), yeni kampanyası ile emekli maaşını taşıyan kişilere 2500 TL'ye varan promosyon vereceğini duyurdu. Peki, hangi banka ne kadar promosyon verecek? Emekli promosyon ücretleri ne kadar? Promosyon için en iyi teklif hangi bankada? İşte konuyla ilgili merak edilen tüm detaylar…

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Bir bankadan daha 2500 TL müjdesi! 2020 emekli promosyon ücretleri! Promosyon için en iyi teklif hangi bankada?

PROMOSYON ALMA ŞARTLARI NELER?

Emekli maaşı bağlanan herkes bir banka seçerek promosyon almaya hak kazanıyor. Eski-yeni tüm emeklilerin hakkı var. Emeklinin seçtiği bankaya '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdünü vermesi yeterli. Fatura, kredili hesap gibi şartlar yok. Bunları öne süren bankayı uyarın ya da tercih etmeyin.

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Bir bankadan daha 2500 TL müjdesi! 2020 emekli promosyon ücretleri! Promosyon için en iyi teklif hangi bankada?

Emekliler için promosyon 2017'nin Şubat ayı sonunda hayata geçti. Bu tarihte başvurup promosyonu alanların 3 yıllık taahhüt süresi bu yıl doluyor. İkinci ödemeler 3 yıl dolunca yapılacak. 2017'den sonra promosyon alanlar da 3 yıl bitince ikince ödeme alacak. Örneğin 2018 yılında alan bir emekli 2021'de ikinci promosyonu hak edecek.

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Bir bankadan daha 2500 TL müjdesi! 2020 emekli promosyon ücretleri! Promosyon için en iyi teklif hangi bankada?

Süresi sona eren emekliler istedikleri bankayı seçip ikinci promosyonlarını oradan alabilirler. Ancak süre dolmadan da banka değiştiriliyor. Eğer kredi kullanmamışsanız kalan sürenin promosyonunu iade edip ayrılabilirsiniz.

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Bir bankadan daha 2500 TL müjdesi! 2020 emekli promosyon ücretleri! Promosyon için en iyi teklif hangi bankada?

Banka değiştirmek için, maaşın yatırılması istenen bankanın herhangi bir şubesine başvurmak yetiyor. e-Devlet'ten de banka ve şubesi kolayca seçilebiliyor.