Marketlerde olmayacak! Onaylandığı an raflardan kalkacak! BİM, A101 ve diğer zincir marketlerde...

Pandemi döneminde ekonomik anlamda zorlanan esnafa destek açıklamaları gelmeye devam ediyor. Başkan Erdoğan tarafından küçük esnafın yüzünü güldürecek talimat geldi. Zincir marketler artık mahalle bakkallarının 200 metre yakınına açılamayacak ve bulvar üzerinde 2 kilometre arayla zincir market açılabilecek. Diğer yandan bazı ürünlerin satışlarına izin verilmeyecek. Büyük market zincileri 81 ile birçok şubesiyle hizmet vermeye devam ediyor. Küçük esnaf hakkında yapılan düzenleme için detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...