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Marketlerde olmayacak! Onaylandığı an raflardan kalkacak! BİM, A101 ve diğer zincir marketlerde...

Marketlerde olmayacak. Onaylandığı an raflardan kalkacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, alışveriş merkezleri (AVM) ve zincir marketler ile ilgili kuralları belirleyen yasa teklifi çalışmalarının hızlandırılmasını istedi. Küçük esnafı korumak adına atılacak adımlar yakından takip ediliyor. Düzenlemeye göre, zincir market mahalle bakkalının 200 metre yanında olamayacak. Bulvar üzerinde ise 2 kilometre arayla açılabilecek. Düzenlemenin diğer detaylarını sizler için haberimizde derledik.

Giriş Tarihi: 30.05.2021 20:16 Güncelleme Tarihi: 30.05.2021 20:20
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Marketlerde olmayacak! Onaylandığı an raflardan kalkacak! BİM, A101 ve diğer zincir marketlerde...

Pandemi döneminde ekonomik anlamda zorlanan esnafa destek açıklamaları gelmeye devam ediyor. Başkan Erdoğan tarafından küçük esnafın yüzünü güldürecek talimat geldi. Zincir marketler artık mahalle bakkallarının 200 metre yakınına açılamayacak ve bulvar üzerinde 2 kilometre arayla zincir market açılabilecek. Diğer yandan bazı ürünlerin satışlarına izin verilmeyecek. Büyük market zincileri 81 ile birçok şubesiyle hizmet vermeye devam ediyor. Küçük esnaf hakkında yapılan düzenleme için detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

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Marketlerde olmayacak! Onaylandığı an raflardan kalkacak! BİM, A101 ve diğer zincir marketlerde...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın başkanlığında, önümüzdeki hafta içi, bakanlık temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve ilgili milletvekillerinin katılımı ile bir toplantı gerçekleştirilecek.

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Marketlerde olmayacak! Onaylandığı an raflardan kalkacak! BİM, A101 ve diğer zincir marketlerde...

Küçük esnaf için iyileştirilmeleri gidilmesi beklenen toplantıda çıkan düzenlemenin, bu toplantının ardından meclis gündemine taşınması ve AK Parti grubunda ele alınıp yasalaştırılması bekleniyor.

Sabah'tan Zübeyda Yalçın'ın haberine göre, hazırlanan ve toplantıda üstünden geçilecek taslakta bulunan bazı düzenlemeler şöyle:

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Marketlerde olmayacak! Onaylandığı an raflardan kalkacak! BİM, A101 ve diğer zincir marketlerde...

MARKETLER PAZAR GÜNÜ AÇIK MI? SAAT SINIRI VAR MI?

Küçük esnafın ve çalışanların korunması açısından zincir marketler pazar günleri saat 11'den önce açılamayacak.

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Marketlerde olmayacak! Onaylandığı an raflardan kalkacak! BİM, A101 ve diğer zincir marketlerde...

Pazar günleri zincir marketlerin tamamen kapalı olması formülü de gündemde. Haftanın bir günü AVM'lerin kapalı olması formülünün pandemide yaşanan sıkıntılar nedeniyle bir süre ertelenebileceği üzerinde duruluyor.