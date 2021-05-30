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Marketlerde olmayacak! Onaylandığı an raflardan kalkacak! BİM, A101 ve diğer zincir marketlerde...
Marketlerde olmayacak. Onaylandığı an raflardan kalkacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, alışveriş merkezleri (AVM) ve zincir marketler ile ilgili kuralları belirleyen yasa teklifi çalışmalarının hızlandırılmasını istedi. Küçük esnafı korumak adına atılacak adımlar yakından takip ediliyor. Düzenlemeye göre, zincir market mahalle bakkalının 200 metre yanında olamayacak. Bulvar üzerinde ise 2 kilometre arayla açılabilecek. Düzenlemenin diğer detaylarını sizler için haberimizde derledik.
Giriş Tarihi: 30.05.2021 20:16Güncelleme Tarihi: 30.05.2021 20:20