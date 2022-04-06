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Haberler Galeri 💸1296 TL hesaplara yatıyor! 📌Başvurarak PTT'den hemen alabiliyorsunuz! 🕜 Ev hanımı, emekli, engelli, çalışan çalışmayan yararlanabilecek!

💸1296 TL hesaplara yatıyor! 📌Başvurarak PTT'den hemen alabiliyorsunuz! 🕜 Ev hanımı, emekli, engelli, çalışan çalışmayan yararlanabilecek!

Devlet tarafından milyonlarca kişiye yardımlar yapılıyor ve bu noktada şartları taşıyan vatandaşların olması oldukça önemli. Ev hanımı, emekli, engelli, çalışan çalışmayan yararlanabileceği destekler mevcut ve şartları taşıyanlar başvurularını yaparak para ödemelerini alabiliyor. Gündemde yoğun ilgi görenler arasında yaşlılık maaşı olan 65 yaş aylığı yer alıyor ve 1296 TL hesaplara yatıyor. Peki yaşlılık maaşı 65 yaş aylığından yararlanmak için başvuru şartları nelerdir? Engelli maaşı 2022 yılında ne kadar oldu? Yapılan zam artışlarıyla birlikte ödenen destekler de arttı. İşte ayrıntılar!

Giriş Tarihi: 06.04.2022 15:35 Güncelleme Tarihi: 06.04.2022 15:35
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💸1296 TL hesaplara yatıyor! 📌Başvurarak PTT’den hemen alabiliyorsunuz! 🕜 Ev hanımı, emekli, engelli, çalışan çalışmayan yararlanabilecek!

Devletin verdiği yardımlar yakından takip ediliyor ve başvuru şartlarını sağlayanlar kabul ediliyor, ödemeler yapılıyor. Ev hanımı, emekli, engelli, çalışan çalışmayan yararlanabiliyor, başvurarak PTT'den hemen alabiliyorsunuz. En dikkat çeken ve yoğun ilgi gören destekler ise engelli aylığı, 65 yaş maaşı ve evde bakım maaşı oluyor. 2022 yılında bu desteklerin miktarlarında da artış oldu. Yaşlılık maaşını almaya hak kazananlar için 1296 TL hesaplara yatıyor. İşte tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

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💸1296 TL hesaplara yatıyor! 📌Başvurarak PTT’den hemen alabiliyorsunuz! 🕜 Ev hanımı, emekli, engelli, çalışan çalışmayan yararlanabilecek!

EVDE BAKIM MAAŞI, YAŞLILIK AYLIĞI, ENGELLİ MAAŞI NE KADAR?

YAŞLILIK AYLIĞI: 65 yaş aylığı 2022 yılında 1296 TL'ye çıktı.

ENGELLİ MAAŞI: Engel oranı yüzde 40-69 arası olan vatandaşlar için 2021 yılında 661,13 lira olan engelli maaşı 2022 yılında 842,81 lira oldu.

Engel oranı yüzde 70 ve üzeri olan yurttaşların engelli maaşı ise 2022 yılında bin 264,20 lira oldu.

EVDE BAKIM MAAŞI: Asgari ücrete bu yıl yüzde 50,5 oranında bir zam yapılmıştı. Evde bakım parası da bu kapsamda bin 798 TL'den 2 bin 706 TL'ye yükseltildi.

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💸1296 TL hesaplara yatıyor! 📌Başvurarak PTT’den hemen alabiliyorsunuz! 🕜 Ev hanımı, emekli, engelli, çalışan çalışmayan yararlanabilecek!

65 YAŞ AYLIĞININ ŞARTLARI NEDİR?

65 yaş aylığından faydalanabilmek amacıyla alakalı bakanlık ve kurumlar tarafınca şartlar belirlenmiştir. Belirlenmiş olan şartlara ideal olmayan kişilerin parasal zorluk yaşamasına karşın 65 yaş aylığından faydalanması olası olmaz. Ancak bu vatandaşlar amacıyla; devletin ihtiyarlar amacıyla yürürlüğe koyduğu diğer sosyal yardımlara başvurmanın önü açık bırakılmıştır.

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💸1296 TL hesaplara yatıyor! 📌Başvurarak PTT’den hemen alabiliyorsunuz! 🕜 Ev hanımı, emekli, engelli, çalışan çalışmayan yararlanabilecek!

1. Sosyal güvencesinin olmaması (SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı)

2. 65 yaşını doldurmuş olmak

3. Aylık gelir gelirinin belirleme edilmesinin sonrasında muhtaçlık sınırının altında bir tablo çizilmesi

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💸1296 TL hesaplara yatıyor! 📌Başvurarak PTT’den hemen alabiliyorsunuz! 🕜 Ev hanımı, emekli, engelli, çalışan çalışmayan yararlanabilecek!

4. Sosyal Emniyet Kurumu'na iş prim gününe dair ödeme yapılmaması

5. Nafaka alan bireylerin bu aylıktan faydalanması amacıyla asgari ücretin üçte birinden az gelire sahip olması gerekir.