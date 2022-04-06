💸1296 TL hesaplara yatıyor! 📌Başvurarak PTT’den hemen alabiliyorsunuz! 🕜 Ev hanımı, emekli, engelli, çalışan çalışmayan yararlanabilecek!

EVDE BAKIM MAAŞI, YAŞLILIK AYLIĞI, ENGELLİ MAAŞI NE KADAR?

YAŞLILIK AYLIĞI: 65 yaş aylığı 2022 yılında 1296 TL'ye çıktı.

ENGELLİ MAAŞI: Engel oranı yüzde 40-69 arası olan vatandaşlar için 2021 yılında 661,13 lira olan engelli maaşı 2022 yılında 842,81 lira oldu.

Engel oranı yüzde 70 ve üzeri olan yurttaşların engelli maaşı ise 2022 yılında bin 264,20 lira oldu.

EVDE BAKIM MAAŞI: Asgari ücrete bu yıl yüzde 50,5 oranında bir zam yapılmıştı. Evde bakım parası da bu kapsamda bin 798 TL'den 2 bin 706 TL'ye yükseltildi.