06 Nisan 2022, Çarşamba
💸1296 TL hesaplara yatıyor! 📌Başvurarak PTT'den hemen alabiliyorsunuz! 🕜 Ev hanımı, emekli, engelli, çalışan çalışmayan yararlanabilecek!
Devlet tarafından milyonlarca kişiye yardımlar yapılıyor ve bu noktada şartları taşıyan vatandaşların olması oldukça önemli. Ev hanımı, emekli, engelli, çalışan çalışmayan yararlanabileceği destekler mevcut ve şartları taşıyanlar başvurularını yaparak para ödemelerini alabiliyor. Gündemde yoğun ilgi görenler arasında yaşlılık maaşı olan 65 yaş aylığı yer alıyor ve 1296 TL hesaplara yatıyor. Peki yaşlılık maaşı 65 yaş aylığından yararlanmak için başvuru şartları nelerdir? Engelli maaşı 2022 yılında ne kadar oldu? Yapılan zam artışlarıyla birlikte ödenen destekler de arttı. İşte ayrıntılar!
Giriş Tarihi: 06.04.2022 15:35 Güncelleme Tarihi: 06.04.2022 15:35
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