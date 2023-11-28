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Nurdağı'nda enkazın izleri silindi! Deprem konutlarında sona doğru

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yapımı süren afet konutları drone ile görüntülendi. Görüntülerde, çalışmaları süren ve eşyasıyla hazır hale getirilen örnek daireler de yer aldı. Depremden yoğun olarak etkilenen Nurdağı'nda 2 bin 509 afet konutu yapılacak.

Giriş Tarihi: 28.11.2023 12:54 Güncelleme Tarihi: 28.11.2023 13:09
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Nurdağı’nda enkazın izleri silindi! Deprem konutlarında sona doğru

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AFAD koordinesinde, "Türkiye Tek Yürek" kampanyası çerçevesinde Nurdağı'nda yapımı süren afet konutları, teslim edilmek üzere hazırlanıyor.

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Nurdağı’nda enkazın izleri silindi! Deprem konutlarında sona doğru

İlçede çevre düzenlemesi dahil kısa zamanda oturulabilir hale getirilmesi hedeflenen konutlar, dronla görüntülendi.

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Nurdağı’nda enkazın izleri silindi! Deprem konutlarında sona doğru

Nurdağı'nda yapımı süren 26 bloktan oluşan projede 456 dairenin iç ve dış işlemlerinin tamamlanması için görev yapan ekiplerin çalışması kameralarla kayıt altına alındı.

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Nurdağı’nda enkazın izleri silindi! Deprem konutlarında sona doğru

Görüntülerde, çalışmaları süren ve eşyasıyla hazır hale getirilen örnek daireler de yer aldı.

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Nurdağı’nda enkazın izleri silindi! Deprem konutlarında sona doğru

Depremden yoğun olarak etkilenen Nurdağı'nda 2 bin 509 afet konutu yapılacak.