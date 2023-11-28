Nurdağı'nda enkazın izleri silindi! Deprem konutlarında sona doğru

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yapımı süren afet konutları drone ile görüntülendi. Görüntülerde, çalışmaları süren ve eşyasıyla hazır hale getirilen örnek daireler de yer aldı. Depremden yoğun olarak etkilenen Nurdağı'nda 2 bin 509 afet konutu yapılacak.

Giriş Tarihi: 28.11.2023 12:54 Güncelleme Tarihi: 28.11.2023 13:09 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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