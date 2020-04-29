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Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? 2020 İŞKUR kısa çalışma ödeneği ne kadar, nereden alınır?
Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Çin'den dünyaya yayılan ve Türkiye'de de etkili olan kovid-19 salgını sonrası bir dizi ekonomik önlemler alındı. Başkan Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında yer alan kısa çalışma ödeneğinin şartları kolaylaştırılmıştı. Başvuru yapan vatandaşlar ödemelerin tarihini araştırıyor. Peki, Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? 2020 İŞKUR kısa çalışma ödeneği ne kadar, nereden alınır?
Giriş Tarihi: 29.04.2020 16:24Güncelleme Tarihi: 29.04.2020 16:28