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Haberler Galeri Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? 2020 İŞKUR kısa çalışma ödeneği ne kadar, nereden alınır?

Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? 2020 İŞKUR kısa çalışma ödeneği ne kadar, nereden alınır?

Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Çin'den dünyaya yayılan ve Türkiye'de de etkili olan kovid-19 salgını sonrası bir dizi ekonomik önlemler alındı. Başkan Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında yer alan kısa çalışma ödeneğinin şartları kolaylaştırılmıştı. Başvuru yapan vatandaşlar ödemelerin tarihini araştırıyor. Peki, Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? 2020 İŞKUR kısa çalışma ödeneği ne kadar, nereden alınır?

Giriş Tarihi: 29.04.2020 16:24 Güncelleme Tarihi: 29.04.2020 16:28
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Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? 2020 İŞKUR kısa çalışma ödeneği ne kadar, nereden alınır?

Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? İŞKUR kısa çalışma ödeneği başvuru nasıl yapılır? Koronavirüs salgını sonrası istihdamın korunması için sağlanan kısa çalışma ödeneğinde süreç hızlandırılmıştı Salgın nedeniyle işyerindeki haftalık çalışma sürelerini geçici olarak en az üçte bir oranında azaltan veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetini tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durduran işverenlerin baivuru yaptığı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? İŞKUR kısa çalışma ödeneği ne kadar, nereden alınır? İşte ayrıntılar...

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Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? 2020 İŞKUR kısa çalışma ödeneği ne kadar, nereden alınır?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Kısa çalışma ödeneği her ayın 5'inde ödenecek. Ödemeler PTT Bank aracılığı ile yapılacak.

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Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? 2020 İŞKUR kısa çalışma ödeneği ne kadar, nereden alınır?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Kısa çalışma ödeneği başvuruları İŞKUR üzerinden gerçekleştiriliyor. İşverenler; gerekli belgeleri bağlı bulundukları İŞKUR biriminin elektronik posta adresine göndermek suretiyle başvuru yapabilir. Elektronik posta adreslerine https://www.iskur.gov.tr/
isveren/kisa-calisma-odenegi/basvuru-icin-gerekli-belgeler-ve-il-iletisim-adresleri/ adresinden
ulaşılabilmektedir. Ayrıca evrakların fiziki ortamda teslimine gerek bulunmamaktadır.

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Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? 2020 İŞKUR kısa çalışma ödeneği ne kadar, nereden alınır?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURU BELGELERİ

• Kısa çalışma talep formu
• Kısa çalışma uygulanacak işçi listesi
• Çalışma süresinin azaltıldığını veya faaliyetin kısmen/tamamen durdurulduğunu ortaya koyan
belgeler (örneğin: ücret bordroları, puantaj kayıtları, üretimin, hizmetin ve/veya ihracatın azaldığına,
siparişlerin ve/veya sözleşmelerin iptal edildiğine dair vb. belgeler) ile
• Resmi makamlar tarafından faaliyeti durdurulan işyerleri kapsamında olduğuna dair diğer belgeler

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Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? 2020 İŞKUR kısa çalışma ödeneği ne kadar, nereden alınır?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ KİMLER ALABİLİR?

İşçilerin ödenekten yararlanabilmesi için;
• İşverenin kısa çalışma talebinin uygun bulunması,
• İşçinin kısa çalışmaya tabi tutulması ve
• Kısa çalışmanın başladığı tarih itibarıyla son 60 gün hizmet akdine tabi olması ve son 3 yılda en az
450 gün süreyle prim ödeme şartlarını taşıması gerekmektedir.