Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? 2020 İŞKUR kısa çalışma ödeneği ne kadar, nereden alınır?

Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? İŞKUR kısa çalışma ödeneği başvuru nasıl yapılır? Koronavirüs salgını sonrası istihdamın korunması için sağlanan kısa çalışma ödeneğinde süreç hızlandırılmıştı Salgın nedeniyle işyerindeki haftalık çalışma sürelerini geçici olarak en az üçte bir oranında azaltan veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetini tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durduran işverenlerin baivuru yaptığı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? İŞKUR kısa çalışma ödeneği ne kadar, nereden alınır? İşte ayrıntılar...