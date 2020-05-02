ANA SAYFA
1000 TL sosyal yardım sonuçları sorgulama! 1000 TL pandemi yardım başvuru sonuçları açıklandı mı?
1000 TL pandemi sosyal yardım başvuru sonuçları açıklandı mı? Koronavirüsle mücadele kapsamında ihtiyaç sahiplerine yapılan 1000'er TL sosyal yardım ödemeleri devam ediyor. İlk iki faz ödemelerin tamamlanmasının ardından üçüncü faz ödemeler için başvurular alınıyor. Başvuru yapan vatandaşlar şimdi de sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya başladılar. Peki, 1000 TL sosyal yardım sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 1000 TL pandemi yardım başvuru sonuçları açıklandı mı? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 02.05.2020 17:28 Güncelleme Tarihi: 02.05.2020 17:36
- 1
- 15
- 2
- 15
- 3
- 15
- 4
- 15
- 5
- 15