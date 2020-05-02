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Haberler Galeri 1000 TL sosyal yardım sonuçları sorgulama! 1000 TL pandemi yardım başvuru sonuçları açıklandı mı?

1000 TL sosyal yardım sonuçları sorgulama! 1000 TL pandemi yardım başvuru sonuçları açıklandı mı?

1000 TL pandemi sosyal yardım başvuru sonuçları açıklandı mı? Koronavirüsle mücadele kapsamında ihtiyaç sahiplerine yapılan 1000'er TL sosyal yardım ödemeleri devam ediyor. İlk iki faz ödemelerin tamamlanmasının ardından üçüncü faz ödemeler için başvurular alınıyor. Başvuru yapan vatandaşlar şimdi de sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya başladılar. Peki, 1000 TL sosyal yardım sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 1000 TL pandemi yardım başvuru sonuçları açıklandı mı? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 02.05.2020 17:28 Güncelleme Tarihi: 02.05.2020 17:36
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1000 TL sosyal yardım sonuçları sorgulama! 1000 TL pandemi yardım başvuru sonuçları açıklandı mı?

1000 TL pandemi sosyal yardım sonuçları açıklandı mı? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 1000 TL sosyal yardım ödemeleri için başvurular e-Devlet'ten alınmaya başladı. Pandemi yardımından faydalanmak isteyen vatandaşlar internet üzerinden sonuçları araştırmaya başladılar. İlk iki fazda toplam 4,4 milyon haneye 1000'er TL sosyal yardım ödemeleri gerçekleştirildi. Peki, 1000 TL sosyal yardım sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 1000 TL pandemi yardım başvuru sonuçları açıklandı mı? 1000 TL yardım başvurusu nasıl yapılır?s

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1000 TL sosyal yardım sonuçları sorgulama! 1000 TL pandemi yardım başvuru sonuçları açıklandı mı?

1000 TL ÖDEMELERİ NASIL OLACAK?

1000 TL pandemi yardım başvuru sırasında İBAN bilgilerini başvuru formuna ekleyen vatandaşların ödemeleri hesaplarına yapılacak. İBAN bilgisini girmeyenlere ise PTT aracılığıyla ödeme yapılacak.

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1000 TL sosyal yardım sonuçları sorgulama! 1000 TL pandemi yardım başvuru sonuçları açıklandı mı?

1000 TL YARDIM BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

1000 TL sosyal yardım başvuruları devam ediyor. Sonuçların hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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1000 TL sosyal yardım sonuçları sorgulama! 1000 TL pandemi yardım başvuru sonuçları açıklandı mı?

1000 TL SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. 1.000 TL sosyal yardım desteği başvurusu yapabilmek için https://www.turkiye.gov.tr/acshb-pandemi-sosyal-destek-on-basvurusu sayfasına giriş yapın ve gerekli adımları takip ederek başvurunuzu tamamlayın.

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1000 TL sosyal yardım sonuçları sorgulama! 1000 TL pandemi yardım başvuru sonuçları açıklandı mı?

3. FAZ SOSYAL YARDIM BAŞVURU TARİHLERİ

TC Kimlik Numarasının son hanesi;

0 olanlar Pazartesi,
2 olanlar Salı,
4 olanlar Çarşamba,
6 olanlar Perşembe,
8 olanlar Cuma

günlerinde başvuru yapabilecekler.