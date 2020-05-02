1000 TL sosyal yardım sonuçları sorgulama! 1000 TL pandemi yardım başvuru sonuçları açıklandı mı?

1000 TL pandemi sosyal yardım sonuçları açıklandı mı? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 1000 TL sosyal yardım ödemeleri için başvurular e-Devlet'ten alınmaya başladı. Pandemi yardımından faydalanmak isteyen vatandaşlar internet üzerinden sonuçları araştırmaya başladılar. İlk iki fazda toplam 4,4 milyon haneye 1000'er TL sosyal yardım ödemeleri gerçekleştirildi. Peki, 1000 TL sosyal yardım sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 1000 TL pandemi yardım başvuru sonuçları açıklandı mı? 1000 TL yardım başvurusu nasıl yapılır?s