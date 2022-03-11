11 Mart 2022, Cuma
11 Mart doğalgaz yardımı yattı mı? 2022 doğal gaz yardımı ne zaman yatacak? Tarih belli oldu mu?
Doğalgaz yardımı ne zaman yatacak? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ısınma yardımı kapsamında doğal gaz yardımı yapılacak. Kömür desteği olarak bilinen ısınma yardımının kapsamı genişletilerek doğal gaz desteği de eklendi. Başvuru yapan vatandaşlar ödemelerin yapılacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, 11 Mart doğalgaz yardımı yattı mı? 2022 doğal gaz yardımı ne zaman yatacak? Tarih belli oldu mu? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 11.03.2022 12:16 Güncelleme Tarihi: 11.03.2022 12:16
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