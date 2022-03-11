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11 Mart doğalgaz yardımı yattı mı? 2022 doğal gaz yardımı ne zaman yatacak? Tarih belli oldu mu?

Doğalgaz yardımı ne zaman yatacak? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ısınma yardımı kapsamında doğal gaz yardımı yapılacak. Kömür desteği olarak bilinen ısınma yardımının kapsamı genişletilerek doğal gaz desteği de eklendi. Başvuru yapan vatandaşlar ödemelerin yapılacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, 11 Mart doğalgaz yardımı yattı mı? 2022 doğal gaz yardımı ne zaman yatacak? Tarih belli oldu mu? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.03.2022 12:16 Güncelleme Tarihi: 11.03.2022 12:16
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11 Mart doğalgaz yardımı yattı mı? 2022 doğal gaz yardımı ne zaman yatacak? Tarih belli oldu mu?

11 Mart doğalgaz yardımı yattı mı? Isınma yardımı kapsamına eklenen doğal gaz desteği için başvurular e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Başvuru yapan vatandaşlar, ödemelerin hangi tarihte yapılacağı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, 11 Mart doğalgaz yardımı yattı mı? 2022 doğal gaz yardımı ne zaman yatacak? Tarih belli oldu mu? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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11 Mart doğalgaz yardımı yattı mı? 2022 doğal gaz yardımı ne zaman yatacak? Tarih belli oldu mu?

DOĞALGAZ YARDIMI NE ZAMAN SONUÇLANIR?

Ön kontrol sonrası başvurular, SYD vakıf mütevelli heyetleri tarafından incelenecek. Başvurusu kabul edilenlerin liste haline getirilip elektronik ortamda PTT'ye iletilecek.

Hak sahiplerinin destekten faydalanabilmesi için PTT şubelerine mesken abone grubunda olduklarını ibraz etmeleri gerekmektedir. Hak kazanıp kazanamadığınızı e-Devlet başvuru sayfası üzerinden takip edebilirsiniz.

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11 Mart doğalgaz yardımı yattı mı? 2022 doğal gaz yardımı ne zaman yatacak? Tarih belli oldu mu?

DOĞALGAZ YARDIMI NE ZAMAN YATACAK?

Ödemeler, mart ayının ikinci haftasından sonra başlayacak. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarının kriterlerine uyan 4 milyon hane için verilecek destek tutarı, hane başına yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında değişiklik gösterecek. Kronik hastaların ve yaşam destek cihazlarına bağlı hayatını sürdürenlerin bulunduğu haneler için bu rakama yüzde 5 ilave yapılacak.

Doğal gaz ödemeleri, mart ve ekim olmak üzere yılda iki kez gerçekleştirilecek.

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11 Mart doğalgaz yardımı yattı mı? 2022 doğal gaz yardımı ne zaman yatacak? Tarih belli oldu mu?

Yardım miktarı belirlenmeden önce Bakanlık bünyesinde oluşturulan ekiplerce, Türkiye genelinde doğal gaz altyapısı olup kömür desteğinden yararlanan hanelerin talepleri alındı. Buna ek olarak doğal gaz desteğinin hangi koşullar baz alınarak sağlanabileceğine ilişkin çalışmalar yürütüldü.

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11 Mart doğalgaz yardımı yattı mı? 2022 doğal gaz yardımı ne zaman yatacak? Tarih belli oldu mu?

Bakanlıkça, bu kapsamda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı başta olmak üzere paydaş kurumlarla birlikte detaylı bir çalışma yürütüldü. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin her bölgesinin farklı iklim koşullarına sahip olduğunu göz önünde bulundurarak, bölgelerin ısıl değerlerine göre endeks geliştirdi.