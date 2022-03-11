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Haberler Galeri Dolar kuru son dakika: 11 Mart dolar ne kadar, kaç TL oldu? Dolar yükselir mi, düşer mi? 2022 dolar yorumları

Dolar kuru son dakika: 11 Mart dolar ne kadar, kaç TL oldu? Dolar yükselir mi, düşer mi? 2022 dolar yorumları

Dolar ne kadar, kaç TL oldu? Dünkü kapanışta 14,9180 lira olan doların satış fiyatı, haftanın son işlem gününe 14,9070 liradan başladı. 16.4610 liradan kapanan euro ise 16,3980 liradan güne başladı. Dolar kurunda son gelişmeler yakından takip ediliyor. Uzman yorumları ve dolardaki son durumu ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, 11 Mart dolar ne kadar, kaç TL oldu? Dolar yükselir mi, düşer mi? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.03.2022 09:34 Güncelleme Tarihi: 11.03.2022 09:34
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Dolar kuru son dakika: 11 Mart dolar ne kadar, kaç TL oldu? Dolar yükselir mi, düşer mi? 2022 dolar yorumları

Dolar ne kadar, kaç TL oldu? Rusya-Ukrayna savaşı kapsamındaki müzakerelerde ilerleme kaydedilememesi ve artan enflasyonist kaygılarla küresel piyasalarda negatif bir seyir izleniyor. Dünya genelinde emtia fiyatlarında hareketlilik yaşanırken gözler döviz kurlarına çevrildi. Peki, 11 Mart dolar ne kadar, kaç TL oldu? Dolar yükselir mi, düşer mi? Dün yüzde 1,3 artışla 14,8416'dan kapanan Dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 14,9020'den işlem gördü. Peki, şu dakikalarda dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 11 Mart güncel dolar kuru...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Dolar kuru son dakika: 11 Mart dolar ne kadar, kaç TL oldu? Dolar yükselir mi, düşer mi? 2022 dolar yorumları

DOLAR NE KADAR?

İşte 11 Mart canlı dolar kuru:

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Dolar kuru son dakika: 11 Mart dolar ne kadar, kaç TL oldu? Dolar yükselir mi, düşer mi? 2022 dolar yorumları

GÜNCEL DOLAR YORUMLARI

İşte uzmanlar tarafından yapılan güncel dolar yorumları:

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Dolar kuru son dakika: 11 Mart dolar ne kadar, kaç TL oldu? Dolar yükselir mi, düşer mi? 2022 dolar yorumları

ŞEKER YATIRIM

Petroldeki geri çekilme ve dolar endeksindeki düşüş, Dolar/TL dışındaki tüm paritelere yansıdı. EURUSD paritesi, önceki iki günlük düşüşün tamamını geri alarak, 180 piplik oldukça sert bir yükselişle 1.1072'den kapandı. USDTRY yükselişine dün de devam ederek 14.6326 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. Altın ise bir önceki günkü yükselişin fazlasını geri vererek 60 dolarlık düşüşle 1992 dolar düzeyinden günü sonlandırdı. Gün içerisinde piyasayı etkileyecek kritik bir veri açıklaması olmadı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin OPEC+ koalisyonuna yönelik üretimi artırma çağrısı ardından %10'un üzerinde düşüş kaydeden petrol fiyatlarında, BAE'den yapılan ikinci açıklamada OPEC+ kararlarına bağlı olduklarını belirtmesiyle düşüşün devamı gelmedi.

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Dolar kuru son dakika: 11 Mart dolar ne kadar, kaç TL oldu? Dolar yükselir mi, düşer mi? 2022 dolar yorumları

Günü artıda sonlandıran Dolar/TL kurunun 14.72 üzerindeki fiyatlamalarında Dolar lehine işlemlerin kuvvetlenmesi beklenebilir. Bu durumda 14.8063 seviyesi test edilebilir. Aksi yöndeki fiyatlamalarda ise kurda 14.5070 ve 14.3232 seviyelerine kadar geri çekilmeler olabilir.