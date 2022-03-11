Dolar kuru son dakika: 11 Mart dolar ne kadar, kaç TL oldu? Dolar yükselir mi, düşer mi? 2022 dolar yorumları

Dolar ne kadar, kaç TL oldu? Dünkü kapanışta 14,9180 lira olan doların satış fiyatı, haftanın son işlem gününe 14,9070 liradan başladı. 16.4610 liradan kapanan euro ise 16,3980 liradan güne başladı. Dolar kurunda son gelişmeler yakından takip ediliyor. Uzman yorumları ve dolardaki son durumu ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, 11 Mart dolar ne kadar, kaç TL oldu? Dolar yükselir mi, düşer mi? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 11.03.2022 09:34 Güncelleme Tarihi: 11.03.2022 09:34 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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