11 bin 760 TL iddiası! Asgari ücret ara zam 2023 son dakika! Asgari ücret zamlanacak mı, ne kadar olacak?

"Asgari ücret zamlanacak mı, ne kadar olacak?" sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na deprem bölgesine yeni asgari ücret tarifesine ilişkin yoğun bir talep olduğu belirtilirken, asgari ücretin brütü kadar bölüme prim muafiyeti de değerlendiriliyor. Asgari ücret hakkında gelecek yeni açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, Asgari ücret zamlanacak mı, ne kadar olacak?