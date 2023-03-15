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Haberler Galeri 11 bin 760 TL iddiası! Asgari ücret ara zam 2023 son dakika! Asgari ücret zamlanacak mı, ne kadar olacak?

11 bin 760 TL iddiası! Asgari ücret ara zam 2023 son dakika! Asgari ücret zamlanacak mı, ne kadar olacak?

"Asgari ücret zamlanacak mı, ne kadar olacak?" sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na deprem bölgesine yeni asgari ücret tarifesine ilişkin yoğun bir talep olduğu belirtilirken, asgari ücretin brütü kadar bölüme prim muafiyeti de değerlendiriliyor. Asgari ücret hakkında gelecek yeni açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, Asgari ücret zamlanacak mı, ne kadar olacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.03.2023 08:40 Güncelleme Tarihi: 15.03.2023 08:41
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11 bin 760 TL iddiası! Asgari ücret ara zam 2023 son dakika! Asgari ücret zamlanacak mı, ne kadar olacak?

Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketi sonrasında, bölgede yaraları sarmak için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. deprem bölgesindeki 11 ilde istihdamı artırmak, çalışanların göçünü önlemek için brüt asgari ücretin net ücret olarak ödenmesi talebini gündeme aldı. Konunun gündeme gelmesinin ardından asgari ücrete ara zam uygulanıp uygulanmayacağı yönündeki detaylar merak ediliyor. Peki, Asgari ücret zamlanacak mı, ne kadar olacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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11 bin 760 TL iddiası! Asgari ücret ara zam 2023 son dakika! Asgari ücret zamlanacak mı, ne kadar olacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na deprem bölgesine yeni asgari ücret tarifesine ilişkin yoğun bir talep olduğu belirtilirken, asgari ücretin brütü kadar bölüme prim muafiyeti de değerlendiriliyor.

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11 bin 760 TL iddiası! Asgari ücret ara zam 2023 son dakika! Asgari ücret zamlanacak mı, ne kadar olacak?

Bölgedeki işletmelerden gelen bu önerinin kabulü durumunda 11 ilde asgari ücret 11 bin 760 liraya yükselecek.

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11 bin 760 TL iddiası! Asgari ücret ara zam 2023 son dakika! Asgari ücret zamlanacak mı, ne kadar olacak?

PRİM DESTEĞİ DE VERİLECEK

Sabah Gazetesi'nden Hazal Ateş'in haberine göre Depremde zarar gören fabrikaların yeniden inşası, sanayi bölgelerinin ayağa kaldırılması için acil eylem planı yaşama geçirilirken, çalışma hayatında da yeni tedbirler devreye alınıyor.

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11 bin 760 TL iddiası! Asgari ücret ara zam 2023 son dakika! Asgari ücret zamlanacak mı, ne kadar olacak?

Bölgedeki istihdam kayıplarını önlemek için de en yüksek teşvikler uygulanacak, işletmelere 10 yıllık prim desteği verilecek, Kurumlar Vergisi yüzde 90 indirimli uygulanacak.