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10.200 TL, 13.100 TL ve 17.600 TL emekli maaşı alanlar dikkat! SSK, Bağkur, memur emeklisi zammı için yeni formül ortaya çıktı!

Enflasyon beklentilerinin gerçekleşmesi durumunda, emeklilere yapılacak olan zam oranı yüzde 26 olarak öngörülüyor. Bunun yanı sıra, 15 puanlık bir refah payının da eklenmesiyle birlikte emeklilerin maaşlarında önemli bir artış gerçekleşecek. Bu artış, emeklilerin yaşam standartlarını iyileştirmeyi ve ekonomik koşullar karşısında daha güçlü bir duruma gelmelerini hedefliyor.

Giriş Tarihi: 20.05.2024 09:23 Güncelleme Tarihi: 20.05.2024 09:35
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10.200 TL, 13.100 TL ve 17.600 TL emekli maaşı alanlar dikkat! SSK, Bağkur, memur emeklisi zammı için yeni formül ortaya çıktı!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere ekstra bir refah payı olup olmayacağına dair sorulara "Her şey için çok erken. Temmuz ayını bekleyelim" şeklinde yanıt verdi. Bu açıklama, emekliler arasında yeni bir beklenti yarattı ve şimdiden 6 aylık enflasyon oranıyla birlikte yüzde 18.72'lik bir zam beklentisi oluştu.

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10.200 TL, 13.100 TL ve 17.600 TL emekli maaşı alanlar dikkat! SSK, Bağkur, memur emeklisi zammı için yeni formül ortaya çıktı!

Emekli Zammı için Yeni İpuçları

Son dönemlerde emekli zammı konusu, özellikle refah payı beklentisi ile sıkça gündeme gelmektedir. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, ATV Haber'e yaptığı açıklamada,

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10.200 TL, 13.100 TL ve 17.600 TL emekli maaşı alanlar dikkat! SSK, Bağkur, memur emeklisi zammı için yeni formül ortaya çıktı!

"SSK, Bağkur emeklileri için yüzde 25-30 civarında bir enflasyon artışı; memurlar ve memur emeklilerine de yüzde 20-25 bandından bir toplu sözleşme ve enflasyon artışı öngörülüyor" dedi. Erdem ayrıca, 10-15 puanlık bir refah payının verilmesini beklediğini ifade etti.

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10.200 TL, 13.100 TL ve 17.600 TL emekli maaşı alanlar dikkat! SSK, Bağkur, memur emeklisi zammı için yeni formül ortaya çıktı!

Emekli Maaşlarında Beklenen Artış

Eğer bu tahminler gerçekleşirse, Temmuz'da SSK ve Bağkur emeklilerine yapılan yüzde 26'lık zam payı ile:

  • 10,000 Türk Lirası olan emekli maaşı 12.539,00 Türk Lirası'na,

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10.200 TL, 13.100 TL ve 17.600 TL emekli maaşı alanlar dikkat! SSK, Bağkur, memur emeklisi zammı için yeni formül ortaya çıktı!
  • 13,000 Türk Lirası olan emekli maaşı 16.300,70 TL Türk Lirası'na,