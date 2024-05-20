10.200 TL, 13.100 TL ve 17.600 TL emekli maaşı alanlar dikkat! SSK, Bağkur, memur emeklisi zammı için yeni formül ortaya çıktı!

Enflasyon beklentilerinin gerçekleşmesi durumunda, emeklilere yapılacak olan zam oranı yüzde 26 olarak öngörülüyor. Bunun yanı sıra, 15 puanlık bir refah payının da eklenmesiyle birlikte emeklilerin maaşlarında önemli bir artış gerçekleşecek. Bu artış, emeklilerin yaşam standartlarını iyileştirmeyi ve ekonomik koşullar karşısında daha güçlü bir duruma gelmelerini hedefliyor.