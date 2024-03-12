10200-11500-13300 TL emekli maaşı dönemi bitiyor! Emekli Sandığı SSK Bağkur emeklilerine müjdenin alası geldi! %21-22-24 zamla maaşlara en az...

Emeklilik maaşları her yılın ilk altı ayındaki enflasyon oranlarına göre belirleniyor. Bu bağlamda, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ilk iki ayda gerçekleşen yüzde 11.54'lük enflasyon artışı, Temmuz ayında alacakları zammın ipuçlarını vermeye başladı. Emeklilerin maaşlarına yapılacak olan zam, yaşanan enflasyon oranları göz önünde bulundurularak hesaplanacak ve bu oranlara göre emeklilerin alacakları maaş miktarları belirlenecek.