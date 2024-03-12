12 Mart 2024, Salı
10200-11500-13300 TL emekli maaşı dönemi bitiyor! Emekli Sandığı SSK Bağkur emeklilerine müjdenin alası geldi! %21-22-24 zamla maaşlara en az...
Emekliler, her yıl olduğu gibi bu yıl da Temmuz ayında gerçekleşecek olan maaş zamlarını merakla bekliyorlar. Özellikle Ocak ayında aldıkları zamlar ve bayram ikramiyelerindeki artış haberlerinin ardından gözler şimdi yılın ikinci yarısındaki enflasyon oranlarına ve bu oranların maaşları üzerindeki etkisine çevrildi. İlk iki ayda yaşanan yüzde 11.54'lük enflasyon artışı emekliler arasında Temmuz zammının yüzde 21'i aşabileceği yönünde beklentileri arttırmış durumda.
Giriş Tarihi: 12.03.2024 12:18 Güncelleme Tarihi: 12.03.2024 12:29
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