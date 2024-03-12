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Haberler Galeri 10200-11500-13300 TL emekli maaşı dönemi bitiyor! Emekli Sandığı SSK Bağkur emeklilerine müjdenin alası geldi! %21-22-24 zamla maaşlara en az...

10200-11500-13300 TL emekli maaşı dönemi bitiyor! Emekli Sandığı SSK Bağkur emeklilerine müjdenin alası geldi! %21-22-24 zamla maaşlara en az...

Emekliler, her yıl olduğu gibi bu yıl da Temmuz ayında gerçekleşecek olan maaş zamlarını merakla bekliyorlar. Özellikle Ocak ayında aldıkları zamlar ve bayram ikramiyelerindeki artış haberlerinin ardından gözler şimdi yılın ikinci yarısındaki enflasyon oranlarına ve bu oranların maaşları üzerindeki etkisine çevrildi. İlk iki ayda yaşanan yüzde 11.54'lük enflasyon artışı emekliler arasında Temmuz zammının yüzde 21'i aşabileceği yönünde beklentileri arttırmış durumda.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.03.2024 12:18 Güncelleme Tarihi: 12.03.2024 12:29
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1020-11500-13300 TL emekli maaşı dönemi bitiyor! Emekli Sandığı SSK Bağkur emeklilerine müjdenin alası geldi! %21-22-24 zamla maaşlara en az...

Emeklilik maaşları her yılın ilk altı ayındaki enflasyon oranlarına göre belirleniyor. Bu bağlamda, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ilk iki ayda gerçekleşen yüzde 11.54'lük enflasyon artışı, Temmuz ayında alacakları zammın ipuçlarını vermeye başladı. Emeklilerin maaşlarına yapılacak olan zam, yaşanan enflasyon oranları göz önünde bulundurularak hesaplanacak ve bu oranlara göre emeklilerin alacakları maaş miktarları belirlenecek.

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1020-11500-13300 TL emekli maaşı dönemi bitiyor! Emekli Sandığı SSK Bağkur emeklilerine müjdenin alası geldi! %21-22-24 zamla maaşlara en az...

İŞTE HESAPLANAN RAKAMLAR

Mevcut maaş: 10.000,00
% 21 zamlı: 12.100,00
% 22 zamlı: 12.200,00
% 24 zamlı: 12.400,00

Mevcut maaş: 10.100,00
% 21 zamlı: 12.221,00
% 22 zamlı: 12.322,00
% 24 zamlı: 12.524,00

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1020-11500-13300 TL emekli maaşı dönemi bitiyor! Emekli Sandığı SSK Bağkur emeklilerine müjdenin alası geldi! %21-22-24 zamla maaşlara en az...

Mevcut maaş: 10.200,00
% 21 zamlı: 12.342,00
% 22 zamlı: 12.444,00
% 24 zamlı: 12.648,00

Mevcut maaş: 10.300,00
% 21 zamlı: 12.463,00
% 22 zamlı: 12.566,00
% 24 zamlı: 12.772,00

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1020-11500-13300 TL emekli maaşı dönemi bitiyor! Emekli Sandığı SSK Bağkur emeklilerine müjdenin alası geldi! %21-22-24 zamla maaşlara en az...

Mevcut maaş: 10.400,00
% 21 zamlı: 12.584,00
% 22 zamlı: 12.688,00
% 24 zamlı: 12.896,00

Mevcut maaş: 10.500,00
% 21 zamlı: 12.705,00
% 22 zamlı: 12.810,00
% 24 zamlı: 13.020,00

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1020-11500-13300 TL emekli maaşı dönemi bitiyor! Emekli Sandığı SSK Bağkur emeklilerine müjdenin alası geldi! %21-22-24 zamla maaşlara en az...

Mevcut maaş: 10.600,00
% 21 zamlı: 12.826,00
% 22 zamlı: 12.932,00
% 24 zamlı: 13.144,00

Mevcut maaş: 10.700,00
% 21 zamlı: 12.947,00
% 22 zamlı: 13.054,00
% 24 zamlı: 13.268,00