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Haberler Galeri KPSS YOK! İŞKUR ilkokul mezunu 72 bin personel ve işçi alımı yapılacağını duyurdu! İşte kadroalar…

KPSS YOK! İŞKUR ilkokul mezunu 72 bin personel ve işçi alımı yapılacağını duyurdu! İşte kadroalar…

İŞKUR, Türkiye genelindeki 81 ilde istihdam etmek üzere en az ilkokul mezunu 72.349 personel ve işçi alımı yapacağını duyurdu. İlanlar kapsamında başvuruda bulunacak adaylardan en az ilkokul mezunu olmaları istenirken, bazı kurumlar KPSS puanı şartı aramazken, diğer kurumlar KPSS puanına önem veriyor. İşte İŞKUR personel ve işçi alım ilanları

Giriş Tarihi: 15.03.2024 12:19 Güncelleme Tarihi: 15.03.2024 12:20
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KPSS YOK! İŞKUR ilkokul mezunu 72 bin personel ve işçi alımı yapılacağını duyurdu! İşte kadroalar…

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Mart ayına özel olarak farklı illerde görevlendirilmek üzere toplamda 72.349 personel alımı duyurdu. Başvuruların değerlendirileceği tarihler ve gereken şartlar detaylı bir şekilde paylaşıldı. İlanlara başvuruda bulunacak adaylardan en az ilkokul mezunu olmaları isteniyor. Ancak, bazı kurumlar boş kadrolar için KPSS puanı şartı aramazken, diğer kurumlar ise KPSS puanına önem veriyor. İşte İŞKUR mart ayı personel alım ilanları…

İŞKUR PERSONEL VE İŞÇİ ALIMI KADROLARI BELLİ OLDU!

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KPSS YOK! İŞKUR ilkokul mezunu 72 bin personel ve işçi alımı yapılacağını duyurdu! İşte kadroalar…

Servis Elemanı (Garson) 2180

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KPSS YOK! İŞKUR ilkokul mezunu 72 bin personel ve işçi alımı yapılacağını duyurdu! İşte kadroalar…

Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı) 768

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KPSS YOK! İŞKUR ilkokul mezunu 72 bin personel ve işçi alımı yapılacağını duyurdu! İşte kadroalar…

Ambar/Depo Görevlisi 1579

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KPSS YOK! İŞKUR ilkokul mezunu 72 bin personel ve işçi alımı yapılacağını duyurdu! İşte kadroalar…

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