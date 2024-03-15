15 Mart 2024, Cuma
KPSS YOK! İŞKUR ilkokul mezunu 72 bin personel ve işçi alımı yapılacağını duyurdu! İşte kadroalar…
İŞKUR, Türkiye genelindeki 81 ilde istihdam etmek üzere en az ilkokul mezunu 72.349 personel ve işçi alımı yapacağını duyurdu. İlanlar kapsamında başvuruda bulunacak adaylardan en az ilkokul mezunu olmaları istenirken, bazı kurumlar KPSS puanı şartı aramazken, diğer kurumlar KPSS puanına önem veriyor. İşte İŞKUR personel ve işçi alım ilanları
Giriş Tarihi: 15.03.2024 12:19 Güncelleme Tarihi: 15.03.2024 12:20
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