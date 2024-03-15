KPSS YOK! İŞKUR ilkokul mezunu 72 bin personel ve işçi alımı yapılacağını duyurdu! İşte kadroalar…

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Mart ayına özel olarak farklı illerde görevlendirilmek üzere toplamda 72.349 personel alımı duyurdu. Başvuruların değerlendirileceği tarihler ve gereken şartlar detaylı bir şekilde paylaşıldı. İlanlara başvuruda bulunacak adaylardan en az ilkokul mezunu olmaları isteniyor. Ancak, bazı kurumlar boş kadrolar için KPSS puanı şartı aramazken, diğer kurumlar ise KPSS puanına önem veriyor. İşte İŞKUR mart ayı personel alım ilanları…

İŞKUR PERSONEL VE İŞÇİ ALIMI KADROLARI BELLİ OLDU!