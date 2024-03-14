Emekli ve işçi ek ödeme için gün sayıyor! En az 10.272 TL Nisan ayında hesaplara yatacak!

Emekli ve kamu işçileri için özel ek ödeme günleri yaklaşıyor ve 700 bin işçi ile 15 milyondan fazla emekli, ilgili ödemelerin heyecanını yaşıyor. Hesaplara en az 10.272 TL yatırılacak olan bu ödemeler, her bireyin maaşına göre tek tek hesaplandı. İşte bayram öncesi maaşa göre hesaplara yatırılacak ödemelerin tablosu…