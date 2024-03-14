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Haberler Galeri Emekli ve işçi ek ödeme için gün sayıyor! En az 10.272 TL Nisan ayında hesaplara yatacak!

Emekli ve işçi ek ödeme için gün sayıyor! En az 10.272 TL Nisan ayında hesaplara yatacak!

Emekli ve kamu işçileri için özel ek ödeme günleri yaklaşıyor ve 700 bin işçi ile 15 milyondan fazla emekli, ilgili ödemelerin heyecanını yaşıyor. Hesaplara en az 10.272 TL yatırılacak olan bu ödemeler, her bireyin maaşına göre tek tek hesaplandı. İşte bayram öncesi maaşa göre hesaplara yatırılacak ödemelerin tablosu…

Giriş Tarihi: 14.03.2024 09:02 Güncelleme Tarihi: 14.03.2024 09:02
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Emekli ve işçi ek ödeme için gün sayıyor! En az 10.272 TL Nisan ayında hesaplara yatacak!

Takvim gazetesinden Çığıl Ön Yener'in haberine göre, emeklilere bayram öncesinde 3 bin TL bayram ikramiyesi yatırılacak. Ayrıca, 700 bin kamu işçisine yönelik tediye ödemelerinin ikinci kısmı da gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar doğrultusunda, kamuda çalışan işçilere 2024 yılı ilave tediye ödemelerinin birinci yarısı 26 Ocak 2024'te yatırılmıştı. İkinci yarının yatırılacağı tarih ise belirlendi ve böylece emekliler ve kamu işçileri için ek ödeme süreci hız kazandı. İşte ödeme tarihi ve miktarlar…

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Emekli ve işçi ek ödeme için gün sayıyor! En az 10.272 TL Nisan ayında hesaplara yatacak!

KAMU İŞÇİLERİNE TEDİYE ÖDEMESİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 26 Ocak 2024 Resmi Gazete kararına göre, kamuda çalışan işçilere 2024 yılı ilave tediye ödemelerinin ikinci yarısı 5 Nisan'da yapılacak.

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Emekli ve işçi ek ödeme için gün sayıyor! En az 10.272 TL Nisan ayında hesaplara yatacak!

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında emekli bayram ikramiyesinin bayramdan önce hesaplara yatırılacağını bildirdi.

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Emekli ve işçi ek ödeme için gün sayıyor! En az 10.272 TL Nisan ayında hesaplara yatacak!

Yapılan açıklamaya göre emeklilerin hesaplarına 1-9 Nisan 2024 tarihleri içerisinde kademeli olarak yatırılması bekleniyor.

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Emekli ve işçi ek ödeme için gün sayıyor! En az 10.272 TL Nisan ayında hesaplara yatacak!

KAMU İŞÇİSİ 2024 TEDİYE ÖDEMESİ NE KADAR OLACAK?

33 bin 159 liralık en düşük çıplak brüt ücrete göre 52 günlük ikramiye brüt 57 bin 475, net 41 bin 89 lira tutuyor. Bu ücreti alan işçinin 5 Nisan'da yatırılacak 13 günlük ilave tediye tutarı brüt 14 bin 368, net 10 bin 272 lira oluyor. Maaşa göre işçilere ödenecek tediye tutarı farklılık gösterecek.

Kamu işçilerinin maaşa göre ikramiye tutarları şöyle: