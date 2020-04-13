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Hiç yardım almamış vatandaşlara 1000 TL destek!

Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs küresel ekonomiyi yerle bir etti. Hazine ve Maliye Bakanlığı, koronavirüsün ekonomik etkilerinden zarar görmemek için bir dizi destek paketi açıkladı. Açıklanan paketler vatandaşın nefes almasını sağladı. Söz konusu programların üçüncü kısmında daha önce hiç yardım almamış vatandaşlar hedefleniyor. Burada da yardım hane başına bin lira olacak. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 13.04.2020 08:40 Güncelleme Tarihi: 13.04.2020 08:47
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Hiç yardım almamış vatandaşlara 1000 TL destek!
Hiç yardım almamış vatandaşlara 1000 TL destek!

Ekonomik istikrar kalkanı paketiyle birlikte koronavirüsün etkilerini azaltmak için yeni bir sosyal destek programı da açıklandı. Üç faz olarak uygulanan bu destek programının ilk fazı uygulamaya girerken, ikinci ve üçüncü bölüm de önümüzdeki günlerde uygulamaya girecek. Programın üçüncü fazında daha önce hiç sosyal yardım almamış ancak koronavirüs nedeniyle mağdur olanlar hedefleniyor.

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Hiç yardım almamış vatandaşlara 1000 TL destek!
Hiç yardım almamış vatandaşlara 1000 TL destek!

2 MİLYON 111 BİN HANEYE BİN LİRA
1)Koronavirüs sosyal destek yardım programının birinci fazı neyi içeriyor?

Birinci fazda 2 milyon 111 bin haneye biner liralık yardım yapıldı.

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Hiç yardım almamış vatandaşlara 1000 TL destek!
Hiç yardım almamış vatandaşlara 1000 TL destek!

Bu yardım, "Yaşlı Aylığı, Engelli Aylığı, Engelli Yakını Aylığı, Silikozis Aylığı, Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Öksüz Yetim Yardımı, Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı, Şartlı Eğitim Yardımı, Şartlı Sağlık Yardımı, Çoklu Doğum Yardımı, Psiko-Sosyal ve Mali Kayıp Yaşayan Tüberküloz ve SSPE Hastalarına Yönelik Düzenli Nakdi Yardım Programı" alan hanelere herhangi bir başvuruya gerek kalmaksızın ödeme olarak yapıldı.

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Hiç yardım almamış vatandaşlara 1000 TL destek!
Hiç yardım almamış vatandaşlara 1000 TL destek!

2)Ödemeler nasıl yapıldı?
İlk olarak, doğum yılının son rakamı 0 ve 5 olanların 1 Nisan'da, 1 ve 6 olanlar ayın 2'sinde, 2 ve 7 olanların ayın 3'ünde, 3 ve 8 olanların ayın 4'ünde, 4 ve 9 olanların ayın 5'inde alacağı açıklandı. Ancak bankalar ve PTT'lerde yaşanan yoğunluklar nedeniyle bu uygulamadan vazgeçildi. 3 Nisan'dan itibaren PTT görevlileri, bekçiler ve kolluk birimleri aracılığıyla, 5 gün içinde yardımlar evlere ulaştırıldı.

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Hiç yardım almamış vatandaşlara 1000 TL destek!
Hiç yardım almamış vatandaşlara 1000 TL destek!

İKİNCİ FAZ İÇİN DE BAŞVURU YOK
3) İkinci faz yardımların kapsamı ne?

Bu fazda da halihazırda sosyal yardım alan ve birinci fazda dağıtılan bin TL'lik destekten faydalanmamış, 2 milyon 300 bin haneye biner TL nakdi destek verilmesi planlanıyor.