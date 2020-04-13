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Hiç yardım almamış vatandaşlara 1000 TL destek!
Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs küresel ekonomiyi yerle bir etti. Hazine ve Maliye Bakanlığı, koronavirüsün ekonomik etkilerinden zarar görmemek için bir dizi destek paketi açıkladı. Açıklanan paketler vatandaşın nefes almasını sağladı. Söz konusu programların üçüncü kısmında daha önce hiç yardım almamış vatandaşlar hedefleniyor. Burada da yardım hane başına bin lira olacak. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 13.04.2020 08:40 Güncelleme Tarihi: 13.04.2020 08:47
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Hiç yardım almamış vatandaşlara 1000 TL destek!
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Hiç yardım almamış vatandaşlara 1000 TL destek!
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Hiç yardım almamış vatandaşlara 1000 TL destek!
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Hiç yardım almamış vatandaşlara 1000 TL destek!
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Hiç yardım almamış vatandaşlara 1000 TL destek!