Hiç yardım almamış vatandaşlara 1000 TL destek!

2)Ödemeler nasıl yapıldı?

İlk olarak, doğum yılının son rakamı 0 ve 5 olanların 1 Nisan'da, 1 ve 6 olanlar ayın 2'sinde, 2 ve 7 olanların ayın 3'ünde, 3 ve 8 olanların ayın 4'ünde, 4 ve 9 olanların ayın 5'inde alacağı açıklandı. Ancak bankalar ve PTT'lerde yaşanan yoğunluklar nedeniyle bu uygulamadan vazgeçildi. 3 Nisan'dan itibaren PTT görevlileri, bekçiler ve kolluk birimleri aracılığıyla, 5 gün içinde yardımlar evlere ulaştırıldı.