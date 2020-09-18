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Satanın yüzü gülmedi! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? 100-140 bin aralığında...
İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Araba piyasasında yaşanan artış sürerken, uzmanlar tarafından uyarılar geliyor. Araba alma hayali kuranlar fiyatların düzeceği tarih araştırılıyor. ÖTV düzenlemesi sonrasında fiyatların alacağı hal merak ediliyor. Pandemi döneminde özel araçlara ihtiyaç daha çok artıyor. Peki, İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? 100-140 bin aralığında...
Giriş Tarihi: 18.09.2020 15:48 Güncelleme Tarihi: 18.09.2020 16:00
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