18 Eylül 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Satanın yüzü gülmedi! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? 100-140 bin aralığında...

Satanın yüzü gülmedi! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? 100-140 bin aralığında...

İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Araba piyasasında yaşanan artış sürerken, uzmanlar tarafından uyarılar geliyor. Araba alma hayali kuranlar fiyatların düzeceği tarih araştırılıyor. ÖTV düzenlemesi sonrasında fiyatların alacağı hal merak ediliyor. Pandemi döneminde özel araçlara ihtiyaç daha çok artıyor. Peki, İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? 100-140 bin aralığında...

Giriş Tarihi: 18.09.2020 15:48 Güncelleme Tarihi: 18.09.2020 16:00
  • 1
  • 14
Satanın yüzü gülmedi! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? 100-140 bin aralığında...

İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? İkinci el araba fiyatları düşer mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖTV düzenlemesi sonrasında fiyatların aşağı çekmesi amaçlanıyor. Galericiler ve araba almak isteyenler araba fiyatlarında yaşanan artış sonrasında kara kara düşünüyor. Sıfır araç üretiminde yaşanan sıkıntı ise sorunları daha da arttırıyor. Peki, İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? 100-140 bin aralığında...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 14
Satanın yüzü gülmedi! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? 100-140 bin aralığında...

İKİNCİ EL ARABA FİYATLARININ DÜŞECEĞİ TARİHİ VERDİ!

Kocaeli Oto Ticaret Merkezi Başkanı Fahrettin Batı yaptığı değerlendirmede, satış yetki belgesinin 1 Eylül itibari ile düzenlenmesi ikinci el araba fiyatlarının düşmesinde etkili olacağını belirtti.

  • 3
  • 14
Satanın yüzü gülmedi! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? 100-140 bin aralığında...

Batı açıklamasında ikinci el otomobil fiyatlarının düşme tarihi olarak Aralık - Ocak aylarına dikkat çekti. İkinci el araba fiyatları düşecek mi araştıranlar için müjdeli haber de gelmiş oldu. İşte Batı'nın yaptığı o açıklama; "Araç üretiminin olmaması nedeni ile araç bulmakta güçlendi.

  • 4
  • 14
Satanın yüzü gülmedi! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? 100-140 bin aralığında...

Pandemi sürecinde de üretim yapılamaması ve yurt dışından sınırlı sayıda araç gelmesi ve olmayan şeyin bir de talebinin artması, ailelerin çocuklarına ve eşlerine araba almak istemeleri nedeniyle piyasada araç daralması oldu. Bizim sektörde şu an 45 bin kayıtlı galerici arkadaşımız var. Ama 400 binin üzerinde kayıt dışı bu işi yapan var. 1 Eylül itibari ile Ticaret Bakanlığının düzenlemesi ile yetki ve yeterlilik belgeleri olmadan satış yapamayacaklar.

  • 5
  • 14
Satanın yüzü gülmedi! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? 100-140 bin aralığında...

İKİNCİ EL ARAÇLARIN FİYATLARI NE ZAMAN DÜŞECEK?

Son 1-2 aydır entegrasyon çalışmaları var. Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, İçişleri Bakanlığının çalışmaları ile bu proje sistemine oturacak ve yetki belgeleri olmayanlar araç satamayacaklar. Kayıt dışı araç satanlar bir araç satıyor.