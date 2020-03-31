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Altın fiyatları ne olacak? Uzmanlardan 'panik alım satım' uyarısı! İşte 31 Mart anlık altın fiyatları

Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği yakından takip ediliyor. Yeni güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı gün içerisinde dalgalı seyretti. Analistler, gram altında 340 liranın üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 350 liranın gündeme gelebileceğini, 330 liranın ise destek konumunda olduğunu söyledi. Uzmanlar, yatırımcılar için panik alım satım uyarısında bulundu. Peki, altın fiyatları ne olacak? İşte 31 Mart anlık altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 31.03.2020 17:31 Güncelleme Tarihi: 31.03.2020 17:37
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Altın fiyatları ne olacak? Uzmanlardan 'panik alım satım' uyarısı! İşte 31 Mart anlık altın fiyatları

Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Koronavirüs salgını sonrası yatırımcılar altın fiyatlarındaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Son üç aydır yukarı yönlü seyreden altın fiyatları ne olacak? Çin'den dünyaya yayılan ve Türkiye'nin de gündeminde olan koronavirüs salgını sonrası güvenli liman olarka ön plana çıkan altın konusunda uzmanlardan uyarılar geliyor. İstanbul'da, bugün kapanışta çeyrek altın 552,00 lira, Cumhuriyet altını 2.260,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,02 düşüşle 340,00 liradan işlem gördü. Peki, altın fiyatları ne olacak? İşte 31 Mart anlık altın fiyatları...

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Altın fiyatları ne olacak? Uzmanlardan 'panik alım satım' uyarısı! İşte 31 Mart anlık altın fiyatları

CANLI ALTIN FİYATLARI

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Altın fiyatları ne olacak? Uzmanlardan 'panik alım satım' uyarısı! İşte 31 Mart anlık altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI NE OLACAK?

Koronavirüs salgını nedeniyle uzmanlar panik alımlardan sakınılması gerektiğini söylüyor. Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için dünya genelinde atılan adımlara karşın vaka ve ölüm sayısının artmaya devam ettiğini ancak görece azalan risk görünümünün altının ons fiyatında aşağı yönlü baskı oluşturduğunu kaydetti.

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Altın fiyatları ne olacak? Uzmanlardan 'panik alım satım' uyarısı! İşte 31 Mart anlık altın fiyatları

Bugün Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de tüketici güven endeksinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.600 doların destek, 1.635 doların direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

Analistler, gram altında 340 liranın üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 350 liranın gündeme gelebileceğini, 330 liranın ise destek konumunda olduğunu söyledi.

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Altın fiyatları ne olacak? Uzmanlardan 'panik alım satım' uyarısı! İşte 31 Mart anlık altın fiyatları

ALTININ KİLOGRAMI 337 BİN 800 LİRAYA GERİLEDİ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 337 bin 800 liraya geriledi.