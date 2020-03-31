Altın fiyatları ne olacak? Uzmanlardan 'panik alım satım' uyarısı! İşte 31 Mart anlık altın fiyatları
Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği yakından takip ediliyor. Yeni güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı gün içerisinde dalgalı seyretti. Analistler, gram altında 340 liranın üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 350 liranın gündeme gelebileceğini, 330 liranın ise destek konumunda olduğunu söyledi. Uzmanlar, yatırımcılar için panik alım satım uyarısında bulundu. Peki, altın fiyatları ne olacak? İşte 31 Mart anlık altın fiyatları...
Giriş Tarihi: 31.03.2020 17:31Güncelleme Tarihi: 31.03.2020 17:37