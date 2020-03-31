Altın fiyatları ne olacak? Uzmanlardan 'panik alım satım' uyarısı! İşte 31 Mart anlık altın fiyatları

Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Koronavirüs salgını sonrası yatırımcılar altın fiyatlarındaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Son üç aydır yukarı yönlü seyreden altın fiyatları ne olacak? Çin'den dünyaya yayılan ve Türkiye'nin de gündeminde olan koronavirüs salgını sonrası güvenli liman olarka ön plana çıkan altın konusunda uzmanlardan uyarılar geliyor. İstanbul'da, bugün kapanışta çeyrek altın 552,00 lira, Cumhuriyet altını 2.260,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,02 düşüşle 340,00 liradan işlem gördü. Peki, altın fiyatları ne olacak? İşte 31 Mart anlık altın fiyatları...