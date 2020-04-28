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Haberler Galeri Başkan Erdoğan talimat vermişti! Yeşilköy Hastanesi'nin yapımı devam ediyor 

Başkan Erdoğan talimat vermişti! Yeşilköy Hastanesi'nin yapımı devam ediyor

Korona virüs nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda yapımı devam eden Yeşilköy Hastanesi'nin kaba inşaatının büyük kısmı bitirilirken, çevre düzenlemesi ve havalandırma tesisatının yapılmasına başlandı.

Giriş Tarihi: 28.04.2020 11:31 Güncelleme Tarihi: 28.04.2020 11:44
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Başkan Erdoğan talimat vermişti! Yeşilköy Hastanesi'nin yapımı devam ediyor
Başkan Erdoğan talimat vermişti! Yeşilköy Hastanesi'nin yapımı devam ediyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Atatürk Havalimanı'nda yapımına başlanan Yeşilköy Hastanesi'nin kaba inşaatı bitmek üzere.

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Başkan Erdoğan talimat vermişti! Yeşilköy Hastanesi'nin yapımı devam ediyor
Başkan Erdoğan talimat vermişti! Yeşilköy Hastanesi'nin yapımı devam ediyor

20 gün önce temelleri atılan hastanenin çevre düzenlemesi ve havalandırma tesisatının yapılmasına başlandı.

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Başkan Erdoğan talimat vermişti! Yeşilköy Hastanesi'nin yapımı devam ediyor
Başkan Erdoğan talimat vermişti! Yeşilköy Hastanesi'nin yapımı devam ediyor

Yeşilköy Hastanesinin havalandırma tesisatı çekilmeye başlandı
Atatürk Havalimanı apronunda yapımına 8 Nisan'da başlanan Yeşilköy Hastanesi'nin çatı ve duvarları tamamlanmak üzere. Çatı ve duvarlarının yapımı gece gündüz aralıksız devam eden Yeşilköy Hastanesi'nin havalandırma tesisatı yapılmaya başlandı.

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Başkan Erdoğan talimat vermişti! Yeşilköy Hastanesi'nin yapımı devam ediyor
Başkan Erdoğan talimat vermişti! Yeşilköy Hastanesi'nin yapımı devam ediyor

İnşaat sürecinin başlamasının ardından geçen yaklaşık 20 günlük sürede ciddi oranda yol katedildi.

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Başkan Erdoğan talimat vermişti! Yeşilköy Hastanesi'nin yapımı devam ediyor
Başkan Erdoğan talimat vermişti! Yeşilköy Hastanesi'nin yapımı devam ediyor

Gelinen aşamada hastane bloklarının büyük bir bölümünde çatı ve duvar giydirmelerinin büyük oranda tamamlandığı bir kısmında ise çalışmaların sürdüğü görüldü.