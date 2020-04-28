Başkan Erdoğan talimat vermişti! Yeşilköy Hastanesi'nin yapımı devam ediyor
Korona virüs nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda yapımı devam eden Yeşilköy Hastanesi'nin kaba inşaatının büyük kısmı bitirilirken, çevre düzenlemesi ve havalandırma tesisatının yapılmasına başlandı.
Giriş Tarihi: 28.04.2020 11:31 Güncelleme Tarihi: 28.04.2020 11:44
Başkan Erdoğan talimat vermişti! Yeşilköy Hastanesi'nin yapımı devam ediyor
Başkan Erdoğan talimat vermişti! Yeşilköy Hastanesi'nin yapımı devam ediyor
Başkan Erdoğan talimat vermişti! Yeşilköy Hastanesi'nin yapımı devam ediyor
Başkan Erdoğan talimat vermişti! Yeşilköy Hastanesi'nin yapımı devam ediyor
Başkan Erdoğan talimat vermişti! Yeşilköy Hastanesi'nin yapımı devam ediyor