Başkan Erdoğan talimat vermişti! Yeşilköy Hastanesi'nin yapımı devam ediyor

Yeşilköy Hastanesinin havalandırma tesisatı çekilmeye başlandı

Atatürk Havalimanı apronunda yapımına 8 Nisan'da başlanan Yeşilköy Hastanesi'nin çatı ve duvarları tamamlanmak üzere. Çatı ve duvarlarının yapımı gece gündüz aralıksız devam eden Yeşilköy Hastanesi'nin havalandırma tesisatı yapılmaya başlandı.