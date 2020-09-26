100 bin TL kredi için şartlar değişti! Ziraat, Halkbank, ING, Yapı Kredi, İş Bankası faiz oranı ve geri ödeme tutarı

Koronavirüs pandemisi sonrası kamu bankalarının (Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank) başlattığı tarihin en düşük faizli kampanyaları sona ermişti. Bu gelişmelerin ardından bankalar faiz oranlarında değişikliğe gitti. Yeni faiz oranlarını merak eden vatandaşlar, internet üzerinden güncel tutarları araştırıyor. 100 bin TL kredi tutarına göre bankaların güncel faiz ve geri ödeme tablosuna ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, kredi faiz oranlarında son durum nedir? Ziraat Bankası, Halkbank, ING, Yapı Kredi, İş Bankası faiz oranı ne kadar? İşte banka banka faiz oranları...

Giriş Tarihi: 26.09.2020 16:41 Güncelleme Tarihi: 26.09.2020 16:48 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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