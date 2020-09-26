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Haberler Galeri 100 bin TL kredi için şartlar değişti! Ziraat, Halkbank, ING, Yapı Kredi, İş Bankası faiz oranı ve geri ödeme tutarı

100 bin TL kredi için şartlar değişti! Ziraat, Halkbank, ING, Yapı Kredi, İş Bankası faiz oranı ve geri ödeme tutarı

Koronavirüs pandemisi sonrası kamu bankalarının (Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank) başlattığı tarihin en düşük faizli kampanyaları sona ermişti. Bu gelişmelerin ardından bankalar faiz oranlarında değişikliğe gitti. Yeni faiz oranlarını merak eden vatandaşlar, internet üzerinden güncel tutarları araştırıyor. 100 bin TL kredi tutarına göre bankaların güncel faiz ve geri ödeme tablosuna ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, kredi faiz oranlarında son durum nedir? Ziraat Bankası, Halkbank, ING, Yapı Kredi, İş Bankası faiz oranı ne kadar? İşte banka banka faiz oranları...

Giriş Tarihi: 26.09.2020 16:41 Güncelleme Tarihi: 26.09.2020 16:48
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100 bin TL kredi için şartlar değişti! Ziraat, Halkbank, ING, Yapı Kredi, İş Bankası faiz oranı ve geri ödeme tutarı

Kamu bankalarının tarihin en düşük faizli kredi kampanyasını sona erdirmesinin ardından faiz oranlarında artış görüldü. Özel bankalar ve kamu bankaları tarafından güncel oranlar açıklandı. Yazımızdan 100 bin TL 120 ay vade ile hesaplanan kredi faiz oranlarına ve ödeme tablosuna ulaşabilirsiniz. Kontrollü normal hayata geçiş ile birlikte bankaların güncellediği kredi faiz oranlarını haberimizden inceleyebilirsiniz. Peki, güncel kredi faiz oranları ne kadar? İşte banka banka kredi faizleri...

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100 bin TL kredi için şartlar değişti! Ziraat, Halkbank, ING, Yapı Kredi, İş Bankası faiz oranı ve geri ödeme tutarı

KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI NE KADAR?

İşte 120 ay vade olarak hesaplanan konut kredisi faiz oranları ve ödeme tablosu:

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100 bin TL kredi için şartlar değişti! Ziraat, Halkbank, ING, Yapı Kredi, İş Bankası faiz oranı ve geri ödeme tutarı

HALKBANK

Kredi tutarı: 100.000 lira

Kredi faizi: 1.19

Aylık ödeme: 1569 lira

Toplam geri ödeme: 188.344 lira

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100 bin TL kredi için şartlar değişti! Ziraat, Halkbank, ING, Yapı Kredi, İş Bankası faiz oranı ve geri ödeme tutarı

ZİRAAT BANKASI

Kredi tutarı: 100.000 lira

Kredi faizi: 1.19

Aylık ödeme: 1569 lira

Toplam geri ödeme: 189.677 lira

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100 bin TL kredi için şartlar değişti! Ziraat, Halkbank, ING, Yapı Kredi, İş Bankası faiz oranı ve geri ödeme tutarı

VAKIFBANK

Kredi tutarı: 100.000 lira

Kredi faizi: 1.29

Aylık ödeme: 1642 lira

Toplam geri ödeme: 197.645 lira