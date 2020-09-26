Emekliye yeni zam yolda! 2021 Ocak zammı ile SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? Ek ödeme artışı...

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin heyecanla beklediği zam oranı belli olmaya başlıyor. 2020 yılının ikinci 6 aylık enflasyon verilerine göre milyonlarca kişinin maaşında artış olacak. Merkez Bankası'nın anketine göre, Ocak zammının yüzde 5.4 olması bekleniyor. Peki, 2021 Ocak zammı ile SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? Ek ödeme zammı ne kadar? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

Giriş Tarihi: 26.09.2020 11:31 Güncelleme Tarihi: 26.09.2020 11:40 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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