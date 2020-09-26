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Emekliye yeni zam yolda! 2021 Ocak zammı ile SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? Ek ödeme artışı...

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin heyecanla beklediği zam oranı belli olmaya başlıyor. 2020 yılının ikinci 6 aylık enflasyon verilerine göre milyonlarca kişinin maaşında artış olacak. Merkez Bankası'nın anketine göre, Ocak zammının yüzde 5.4 olması bekleniyor. Peki, 2021 Ocak zammı ile SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? Ek ödeme zammı ne kadar? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

Giriş Tarihi: 26.09.2020 11:31 Güncelleme Tarihi: 26.09.2020 11:40
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Emekliye yeni zam yolda! 2021 Ocak zammı ile SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? Ek ödeme artışı...

2021'de emekli maaşı zammı ne kadar olacak? Bu sene promosyon ve bayram ikramiyeleri ile birçok kazanç elde eden emekliler, 2021 yılındaki kazançlarını şimdiden araştırmaya başladılar. Yeni yıla kısa bir süre kala, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yapılacak zam belli olmaya başladı. Merkez Bankası'nın beklenti anketi sonucuna göre, 2021 Ocak zammı yüze 5.4 olacak. Peki, ek ödeme ile SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye yeni zam yolda! 2021 Ocak zammı ile SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? Ek ödeme artışı...

2021 Ocak zammı 5.4 olarak gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında 358 liraya varan artış olacak. Takvim Gazetesi'nin haberine göre, halen en yüksek SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı net 6 bin 375 lira 37 kuruş. Tavandan ödeme alan emeklinin yüzde 5.4 artışa göre net maaşı 6 bin 719 lira 64 kuruşa, ek ödemesi 268,79 liraya çıkacak. Böylece emeklinin eline 6 bin 988 lira 43 kuruş geçecek.

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Emekliye yeni zam yolda! 2021 Ocak zammı ile SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? Ek ödeme artışı...
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Emekliye yeni zam yolda! 2021 Ocak zammı ile SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? Ek ödeme artışı...
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Emekliye yeni zam yolda! 2021 Ocak zammı ile SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? Ek ödeme artışı...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük emekli aylığı; esnafta bin 988, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 353, memurda 2 bin 938 liraya yükselecek.