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Haberler Galeri 100 bin taşerona kadroda yeni adım netleşti! Düzenleme çıkıyor! TYP, belediye şirket, ücretli öğretmen, uzman çavuş, KİT...

100 bin taşerona kadroda yeni adım netleşti! Düzenleme çıkıyor! TYP, belediye şirket, ücretli öğretmen, uzman çavuş, KİT...

Taşeron işçilere kadro düzenlemesi için son dakika gelişmeler yakından takip ediliyor. Yeni Meclis'in çalışmalarına başlamasının ardından kadro düzenlemesinin gündemin ilk sırasında yer alması bekleniyor. Yaklaşık sayıları 100 bin olan taşeron işçilerin kadroya geçişi sağlanacak. Öte yandan diğer işçiler için de gelişme olup olmayacağı merak ediliyor. Peki taşerona kadro son durum ne? TYP, belediye şirket, ücretli öğretmene kadro verilecek mi? İşte konu hakkında son gelişmeler!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.05.2023 20:44 Güncelleme Tarihi: 26.05.2023 20:44
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100 bin taşerona kadroda yeni adım netleşti! Düzenleme çıkıyor! TYP, belediye şirket, ücretli öğretmen, uzman çavuş, KİT...

100 bin taşerona kadro düzenlemesi için yeni gelişmeler yakından takip ediliyor. Kamuda kadro, iş ve kıdem konusunda sorunların yaşandığı taşeron işçiliği dönemi sona erecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından konu hakkında gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, 100 bin taşerona kadroda yeni gelişmeler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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100 bin taşerona kadroda yeni adım netleşti! Düzenleme çıkıyor! TYP, belediye şirket, ücretli öğretmen, uzman çavuş, KİT...

YENİ Meclis'i yoğun bir gündem bekliyor. Özellikle ekonomiye ilişkin önemli reformlar ve düzenlemeler Meclis'e taşınacak.

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100 bin taşerona kadroda yeni adım netleşti! Düzenleme çıkıyor! TYP, belediye şirket, ücretli öğretmen, uzman çavuş, KİT...

EYT düzenlemesinin ardından esnafı, çiftçileri, kadınları kapsayan emeklilik reformunun yanı sıra memurlara ve emeklilere yapılacak ek iyileştirmeler önümüzdeki dönemde Meclis'e taşınacak.

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100 bin taşerona kadroda yeni adım netleşti! Düzenleme çıkıyor! TYP, belediye şirket, ücretli öğretmen, uzman çavuş, KİT...

İŞÇİ REFORMU

Yeni dönemde kamu işçilerine yönelik de reform niteliğinde yeni adımlar atacak.

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100 bin taşerona kadroda yeni adım netleşti! Düzenleme çıkıyor! TYP, belediye şirket, ücretli öğretmen, uzman çavuş, KİT...

Kamuda kadro, iş ve kıdem konusunda sorunların yaşandığı taşeron işçiliği dönemi sona erecek.