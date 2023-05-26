100 bin taşerona kadroda yeni adım netleşti! Düzenleme çıkıyor! TYP, belediye şirket, ücretli öğretmen, uzman çavuş, KİT...

Taşeron işçilere kadro düzenlemesi için son dakika gelişmeler yakından takip ediliyor. Yeni Meclis'in çalışmalarına başlamasının ardından kadro düzenlemesinin gündemin ilk sırasında yer alması bekleniyor. Yaklaşık sayıları 100 bin olan taşeron işçilerin kadroya geçişi sağlanacak. Öte yandan diğer işçiler için de gelişme olup olmayacağı merak ediliyor. Peki taşerona kadro son durum ne? TYP, belediye şirket, ücretli öğretmene kadro verilecek mi? İşte konu hakkında son gelişmeler!