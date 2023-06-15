SGK'ya borçlanma yapacaklar dikkat! Asgari ücret artmadan tamamlayın | Daha fazla ödemek zorunda kalmayın

Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren asgari ücrete ara zam mesaisi 13 Haziran'da başladı. Asgari ücretin artmasıyla birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) yapılan askerlik, doğum ve yurtdışı borçlanması başta olmak üzere her türlü hizmet borçlanmalarının maliyeti artacak.

Sabah Giriş Tarihi: 15.06.2023 06:57 Güncelleme Tarihi: 15.06.2023 06:57 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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