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SGK'ya borçlanma yapacaklar dikkat! Asgari ücret artmadan tamamlayın | Daha fazla ödemek zorunda kalmayın

Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren asgari ücrete ara zam mesaisi 13 Haziran'da başladı. Asgari ücretin artmasıyla birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) yapılan askerlik, doğum ve yurtdışı borçlanması başta olmak üzere her türlü hizmet borçlanmalarının maliyeti artacak.

Sabah
Giriş Tarihi: 15.06.2023 06:57 Güncelleme Tarihi: 15.06.2023 06:57
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SGK’ya borçlanma yapacaklar dikkat! Asgari ücret artmadan tamamlayın | Daha fazla ödemek zorunda kalmayın

Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren asgari ücrete yapılan ara zam için; işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısını pazartesi günü gerçekleştirecek.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SGK’ya borçlanma yapacaklar dikkat! Asgari ücret artmadan tamamlayın | Daha fazla ödemek zorunda kalmayın

Asgari ücretin artmasıyla birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) yapılan askerlik borçlanması, doğum borçlanması ve yurtdışı borçlanması başta olmak üzere her türlü hizmet borçlanmalarının maliyeti artacak.

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SGK’ya borçlanma yapacaklar dikkat! Asgari ücret artmadan tamamlayın | Daha fazla ödemek zorunda kalmayın

SGK'ya yapılan borçlanmalarda prim ödemeleri brüt asgari ücret ile bunun 7.5 katı arasında değişen kazançlar üzerinden yapılıyor.

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SGK’ya borçlanma yapacaklar dikkat! Asgari ücret artmadan tamamlayın | Daha fazla ödemek zorunda kalmayın

Borçlanma yapan kişi, prime esas kazanç tutarını bu alt ve üst sınırlar içinde kendisi belirliyor. Askerlik ve doğum borçlanmasında 1 günlük en düşük prim tutarı olarak günlük asgari ücretin yüzde 32'si oranında, yurt dışı borçlanmasında ise günlük asgari ücretin yüzde 45'i oranında prim ödeniyor.

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SGK’ya borçlanma yapacaklar dikkat! Asgari ücret artmadan tamamlayın | Daha fazla ödemek zorunda kalmayın

17.293 TL AZ ÖDEYİN
Halen bir günlük askerlik ve doğum borçlanma primi en düşük 106.75 TL, en yüksek 800.625 TL düzeyinde bulunuyor. Askerlik borçlanması 1 Temmuz 2023 tarihinden sonra yapıldığında ve asgari ücrete yüzde 30 zam geldiğinde 540 günlük askerlik süresi için 74 bin 938 lira ödenecek.