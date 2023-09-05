05 Eylül 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 100 bin taşerona kadro listesi şekillendi! Meclis tarihine dikkat! Belediye şirket, TYP, ücretli öğretmen için...

100 bin taşerona kadro listesi şekillendi! Meclis tarihine dikkat! Belediye şirket, TYP, ücretli öğretmen için...

Taşeron işçilere kadro düzenlemesi, Türkiye'de uzun bir süredir gündemde olan ve beklenen bir adım olarak karşımıza çıkıyor. Bu düzenleme, taşeron işçilerin çalışma koşullarını iyileştirmeyi hedefleyen önemli bir girişim olarak değerlendiriliyor. Meclis'ten geçen geçici işçi düzenlemesi sonrasında taşerona kadro düzenlemesinin de gündemde olması, işçi haklarına yönelik kapsamlı çalışmalar devam ediyor. İşte, 100 bin taşerona kadro...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.09.2023 11:41
  • 1
  • 19
100 bin taşerona kadro listesi şekillendi! Meclis tarihine dikkat! Belediye şirket, TYP, ücretli öğretmen için...

Geçici işçi düzenlemesinin Meclis'ten geçmesinin ardından Türkiye'de bir diğer önemli konu olan taşerona kadro düzenlemesi gündemdeki yerini koruyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, 2. torba yasada taşeron işçilere kadro düzenlemesinin yer alabileceğini belirtti. Bu düzenleme, Türkiye'de uzun süredir beklenen bir adım olarak değerlendiriliyor. İşte, konu hakkında son gelişmeler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 19
100 bin taşerona kadro listesi şekillendi! Meclis tarihine dikkat! Belediye şirket, TYP, ücretli öğretmen için...

100 BİN TAŞERONA KADRO DÜZENLEMESİNDE SON DURUM

100 bin taşeron işçi kadroya geçmeyi beklerken düzenlemenin 2. yeni torba yasa maddeleri arasında yer alması bekleniyor. Ancak şuan için resmi bir açıklama bulunmuyor.

  • 3
  • 19
100 bin taşerona kadro listesi şekillendi! Meclis tarihine dikkat! Belediye şirket, TYP, ücretli öğretmen için...

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, 2. torba yasada taşeron işçilere kadro düzenlemesinin yer alacağını söyledi.

  • 4
  • 19
100 bin taşerona kadro listesi şekillendi! Meclis tarihine dikkat! Belediye şirket, TYP, ücretli öğretmen için...

Erdem açıklamasında, "Memurların 3600 ek gösterge artışından SSK ve Bağ-Kur prim eşitlenmesine, evlilik kredisinden taşeron kadrosuna kadar birçok konunun bu ikinci torba yasada yer almasını bekliyoruz" dedi.

  • 5
  • 19
100 bin taşerona kadro listesi şekillendi! Meclis tarihine dikkat! Belediye şirket, TYP, ücretli öğretmen için...

BAKAN BİLGİN'DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "Her bir dosyayı çözerek ilerliyoruz. Bu dosyaların birçoğunu çözdük. Önümüzde çözülecek dosyalar var. Mesela taşeron işçiler meselesi var, onu sonuçlandıramadık ama çözeceğiz. Önümüzdeki dönemde de biz varız. Bizim hükümetimiz çözecek. Sosyal devlet politikaları devam edecek Türkiye'de" ifadelerini kullamıştı.