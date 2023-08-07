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Emekli aylığı alıp çalışanlar dikkat! Kıdem tazminatında hak kaybı söz konusu değil | EYT'li olduğu için işten çıkarılan dava açabilir

Emekli aylığı almaya hak kazananların önemli bir bölümü çalışmaya devam ediyor. İş Kanunu'ndaki çarpıcı detaylar emekli çalışanların aylık ve kıdem tazminatında hak kayıplarının önüne geçtiği gibi gelirini de artırıyor. Emekli olup çalışmaya devam edenler, ilerleyen dönemde ister işten ayrılsın ister çıkarılsın, tazminatını son brüt ücret üzerinden alır. İşveren emekliliği gerekçe göstererek iş akdini feshedemez.

Giriş Tarihi: 07.08.2023 06:33
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Emekli aylığı alıp çalışanlar dikkat! Kıdem tazminatında hak kaybı söz konusu değil | EYT’li olduğu için işten çıkarılan dava açabilir

Emekli olup kıdemini almadan çalışmaya devam edenler ilerleyen dönemde ister işten ayrılsın ister çıkarılsın tazminatını son alınan brüt ücret üzerinden almaya hak kazanır. Emeklilik öncesi ve sonrası çalışılan süre birleştirilir.

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Emekli aylığı alıp çalışanlar dikkat! Kıdem tazminatında hak kaybı söz konusu değil | EYT’li olduğu için işten çıkarılan dava açabilir

Emekli olduktan sonra sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışılması ya da emekli aylığını durdurarak çalışmaya devam şeklinde iki seçenek bulunuyor.

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Emekli aylığı alıp çalışanlar dikkat! Kıdem tazminatında hak kaybı söz konusu değil | EYT’li olduğu için işten çıkarılan dava açabilir

SSK'lı olarak 30 yıl çalışıp emekli olan kıdem tazminatını alarak işyerinden ayrılabilir. Aynı işyerinde yeniden çalışmaya devamı durumunda tazminatını hangi hallerde alabileceği farklılık gösteriyor. Destek primi ödeyerek, aylığını kestirmeden çalışmaya devam eden kıdem tazminatı talep edemiyor. Ancak destek primi ödemek yerine emekli aylığını kestirip çalışmaya devam ederse istediği zaman işten ayrılarak kıdem tazminatını talep edebilir.

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Emekli aylığı alıp çalışanlar dikkat! Kıdem tazminatında hak kaybı söz konusu değil | EYT’li olduğu için işten çıkarılan dava açabilir

Yargıtay kararlarına göre çalışanlar tüm çalışma dönemine ait kıdem tazminatını alabilir. Bu konudaki 5 yıllık zaman aşımı süresi de işçinin emeklilik nedeniyle sigorta çıkışının yapıldığı tarihten itibaren değil, işten tamamen ayrıldığı tarihten itibaren işlemeye başlar. Özel sektör çalışanları sadece en son çalıştığı işyerinde geçen sürelere, memur da kamuda çalıştığı süre üzerinden tazminat alabilir.

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Emekli aylığı alıp çalışanlar dikkat! Kıdem tazminatında hak kaybı söz konusu değil | EYT’li olduğu için işten çıkarılan dava açabilir

Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinden yararlanan ya da daha önce emekli olup çalışanların ücret, izin, çalışma koşulları, kıdem tazminatına ilişkin sorularının yanıtları şöyle: