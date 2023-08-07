07 Ağustos 2023, Pazartesi
Emekli aylığı alıp çalışanlar dikkat! Kıdem tazminatında hak kaybı söz konusu değil | EYT'li olduğu için işten çıkarılan dava açabilir
Emekli aylığı almaya hak kazananların önemli bir bölümü çalışmaya devam ediyor. İş Kanunu'ndaki çarpıcı detaylar emekli çalışanların aylık ve kıdem tazminatında hak kayıplarının önüne geçtiği gibi gelirini de artırıyor. Emekli olup çalışmaya devam edenler, ilerleyen dönemde ister işten ayrılsın ister çıkarılsın, tazminatını son brüt ücret üzerinden alır. İşveren emekliliği gerekçe göstererek iş akdini feshedemez.
Giriş Tarihi: 07.08.2023 06:33
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