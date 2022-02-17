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Dünyanın en yüksek üçüncü barajı: Yusufeli! Çalışmalarda sona gelindi

Son dakika haberi... 275 metre gövde yüksekliği ile çift eğrilikli beton kemer kategorisinde Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı su tutma işlemi için çalışmalar sona gelindi. Barajın son halinin çekilmiş görüntüleri kendine hayran bırakıyor.

Giriş Tarihi: 17.02.2022 10:14 Güncelleme Tarihi: 17.02.2022 11:11
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Dünyanın en yüksek üçüncü barajı: Yusufeli! Çalışmalarda sona gelindi

Tamamlandığında Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise üçüncü büyük barajı olacak olan Yusufeli Barajı'nda su tutma işleminin gerçekleşmesi için çalışmalar sona gelindi.

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Dünyanın en yüksek üçüncü barajı: Yusufeli! Çalışmalarda sona gelindi

Gövde yüksekliği tamamlanan barajda su tutma işlemi gerçekleşmesi için yoğun mesai harcanıyor.

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Dünyanın en yüksek üçüncü barajı: Yusufeli! Çalışmalarda sona gelindi

DSİ Çoruh Projeleri 26. Bölge Müdürlüğünce edinilen bilgiye göre, gövde enjeksiyon çalışmalarında fiziki gerçekleşme yüzde 95 seviye gelindi.

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Dünyanın en yüksek üçüncü barajı: Yusufeli! Çalışmalarda sona gelindi

Gövde dolu savak hidro-mekanik imalatları ve dip savak vana odası inşaat çalışmalarının ise devam ettiği belirtildi.

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Dünyanın en yüksek üçüncü barajı: Yusufeli! Çalışmalarda sona gelindi

Tünelli dolu savak kaplama betonu tamamlanırken, giriş, çıkış ve havalandırma bölgesinde çalışmalar sürüyor.