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Dünyanın en yüksek üçüncü barajı: Yusufeli! Çalışmalarda sona gelindi
Son dakika haberi... 275 metre gövde yüksekliği ile çift eğrilikli beton kemer kategorisinde Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı su tutma işlemi için çalışmalar sona gelindi. Barajın son halinin çekilmiş görüntüleri kendine hayran bırakıyor.
Giriş Tarihi: 17.02.2022 10:14Güncelleme Tarihi: 17.02.2022 11:11