Evde bakım aylığı alanlara müjde! 2021 Mayıs ayı evde bakım maaşı bayramdan önce yatacak mı? Hangi illere yattı?

Evde bakım maaşı bayramdan önce yatacak mı? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın takibinde verilen evde bakım aylığı her ay belirli tarihlerde hesaplara yatırılıyor. Ramazan Bayramı'nın yaklaşması ile birlikte Mayıs ayı ödemelerinin hangi tarihte yapılacağı merak ediliyordu. Ödemelerin bayramdan önce yapılıp yapılmayacağını merak eden vatandaşlar, konu ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, 2021 Mayıs ayı evde bakım maaşı bayramdan önce yatacak mı? Evde bakım parası ne zaman yatacak? İşte cevaplar...