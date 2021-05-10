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Haberler Galeri Evde bakım aylığı alanlara müjde! 2021 Mayıs ayı evde bakım maaşı bayramdan önce yatacak mı? Hangi illere yattı?

Evde bakım aylığı alanlara müjde! 2021 Mayıs ayı evde bakım maaşı bayramdan önce yatacak mı? Hangi illere yattı?

Evde bakım maaşı bayramdan önce yatacak mı? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın takibinde verilen evde bakım aylığı her ay belirli tarihlerde hesaplara yatırılıyor. Ramazan Bayramı'nın yaklaşması ile birlikte Mayıs ayı ödemelerinin hangi tarihte yapılacağı merak ediliyordu. Ödemelerin bayramdan önce yapılıp yapılmayacağını merak eden vatandaşlar, konu ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, 2021 Mayıs ayı evde bakım maaşı bayramdan önce yatacak mı? Evde bakım parası ne zaman yatacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 10.05.2021 10:08
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Evde bakım aylığı alanlara müjde! 2021 Mayıs ayı evde bakım maaşı bayramdan önce yatacak mı? Hangi illere yattı?

Evde bakım maaşı mayıs ayı ödemeleri ne zaman yapılacak? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakıma muhtaç yaşlı, engelli ve hasta kişilerin yakınlarına ödenen evde bakım aylığı ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Mayıs ayı ödemelerinin bayramdan önce yapılıp yapılmayacağı konusunda merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, 2021 Mayıs ayı evde bakım maaşı bayramdan önce yatacak mı? Evde bakım parası ne zaman yatacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Evde bakım aylığı alanlara müjde! 2021 Mayıs ayı evde bakım maaşı bayramdan önce yatacak mı? Hangi illere yattı?

EVDE BAKIM MAAŞI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?

Her ayın 15 ile 30'u arasında ödenen evde bakım maaşı bayramdan önce hesaplarda olacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Evde Bakım ödemelerini Bayram öncesinde hesaplara yatırıyoruz." açıklamasında bulundu.

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Evde bakım aylığı alanlara müjde! 2021 Mayıs ayı evde bakım maaşı bayramdan önce yatacak mı? Hangi illere yattı?

MAYIS AYI EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Ramazan Bayramı bu sene 13-15 Mayıs tarihlerinde idrak edilecek. Buna göre, mayıs ayı evde bakım maaşı ödemelerinin 10-12 Mayıs tarihlerinde ödenmesi bekleniyor.

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Evde bakım aylığı alanlara müjde! 2021 Mayıs ayı evde bakım maaşı bayramdan önce yatacak mı? Hangi illere yattı?

2021 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

Engelli bireylerin evde bakımlarının sağlanması için Evde Bakım Yardımı hizmeti verilmekte olup 2021 yılı ilk altı aylık dönemi için Evde Bakım Yardımı kapsamında kişi başına ödenecek yardım miktarı 1.657,86 TL'ye yükselmiştir.

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Evde bakım aylığı alanlara müjde! 2021 Mayıs ayı evde bakım maaşı bayramdan önce yatacak mı? Hangi illere yattı?

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ (E-DEVLET)