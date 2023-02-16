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Haberler Galeri Hesaplarınızı kontrol edin! Devlet'ten 10.000 TL ÖDEME! Hane Başı Destek Nakit Yardımı nereden, nasıl alınır? 10 bin TL destekten kimler yararlanabilir?

Hesaplarınızı kontrol edin! Devlet'ten 10.000 TL ÖDEME! Hane Başı Destek Nakit Yardımı nereden, nasıl alınır? 10 bin TL destekten kimler yararlanabilir?

AFAD depremzedelere sağlanan 10 bin TL Hane Başı Destek ödemesinin bugün itibarıyla başladığını duyurdu. Türkiye 10 ile etkileyen 2 büyük depremle sarsıldı. Yüzyılın felaketi olarak anılan depremin ardından yaralar hızla sarılmaya başlandı. Depremzede vatandaşlara hane başı sağlanan 10.000 TL tutarındaki destek ödemeleri başladı. Peki Hane Başı Destek ödemesi nereden, nasıl alınır? Kimler yararlanabilir? 10 bin TL deprem destek ödemesi şartları neler?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.02.2023 11:20 Güncelleme Tarihi: 16.02.2023 11:21
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Hesaplarınızı kontrol edin! Devlet’ten 10.000 TL Deprem ÖDEMESİ! Hane Başı Destek Nakit Yardımı nereden, nasıl alınır? 10 bin TL destekten kimler yararlanabilir?

Deprem yardımı 10 bin TL ödemeleri başladı. Depremzede vatandaşlara destek amacıyla hane başı yapılan 10 bin TL destek ödemesine dair detaylar araştırılmaya başlandı. 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremden 10 ilimiz etkilenerek sarsıldı. Peki Hane Başı Destek ödemesi nereden, nasıl alınır? Kimler yararlanabilir? 10 bin TL deprem destek ödemesi şartları neler? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Hesaplarınızı kontrol edin! Devlet’ten 10.000 TL Deprem ÖDEMESİ! Hane Başı Destek Nakit Yardımı nereden, nasıl alınır? 10 bin TL destekten kimler yararlanabilir?

10 BİN TL NAKİT DESTEĞİ NASIL ALINIR?

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları sonrası 10 bin TL deprem destek ödemesi ile ilgili araştırmalar hız kazandı.

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Hesaplarınızı kontrol edin! Devlet’ten 10.000 TL Deprem ÖDEMESİ! Hane Başı Destek Nakit Yardımı nereden, nasıl alınır? 10 bin TL destekten kimler yararlanabilir?

Ancak depremzedelere verilecek olan hane başına 10 bin TL nakit desteği ile ilgili detaylar henüz netleşmedi. Konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

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Hesaplarınızı kontrol edin! Devlet’ten 10.000 TL Deprem ÖDEMESİ! Hane Başı Destek Nakit Yardımı nereden, nasıl alınır? 10 bin TL destekten kimler yararlanabilir?

NAKİT DESTEĞİNDEN YARARLANACAK OLAN İLLER!

*Kahramanmaraş

*Hatay,

*Gaziantep,

*Osmaniye,

*Adıyaman,

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Hesaplarınızı kontrol edin! Devlet’ten 10.000 TL Deprem ÖDEMESİ! Hane Başı Destek Nakit Yardımı nereden, nasıl alınır? 10 bin TL destekten kimler yararlanabilir?

*Adana,

*Malatya,

*Şanlıurfa,

*Diyarbakır

*Kilis