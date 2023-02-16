HaberlerGaleriHesaplarınızı kontrol edin! Devlet'ten 10.000 TL ÖDEME! Hane Başı Destek Nakit Yardımı nereden, nasıl alınır? 10 bin TL destekten kimler yararlanabilir?
Hesaplarınızı kontrol edin! Devlet'ten 10.000 TL ÖDEME! Hane Başı Destek Nakit Yardımı nereden, nasıl alınır? 10 bin TL destekten kimler yararlanabilir?
AFAD depremzedelere sağlanan 10 bin TL Hane Başı Destek ödemesinin bugün itibarıyla başladığını duyurdu. Türkiye 10 ile etkileyen 2 büyük depremle sarsıldı. Yüzyılın felaketi olarak anılan depremin ardından yaralar hızla sarılmaya başlandı. Depremzede vatandaşlara hane başı sağlanan 10.000 TL tutarındaki destek ödemeleri başladı. Peki Hane Başı Destek ödemesi nereden, nasıl alınır? Kimler yararlanabilir? 10 bin TL deprem destek ödemesi şartları neler?