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ÖTV zammı 2021 ne kadar? Otomobil ÖTV zammı olacak mı? Sıfır araç ÖTV zammı son durum nedir?

Otomobilde ÖTV zammı olacak mı? Son günlerde sosyal medyada dolaşan ÖTV zammı iddialarının ardından bazı sorular gündeme geldi. ÖTV zammı yapılıp yapılmayacağını merak eden vatandaşlar, konu ile ilgili detayları araştırıyor. Sıfır araç almak isteyen vatandaşlar bir artış olup olmayacağını araştırıyor. Peki, ÖTV zammı 2021 ne kadar? Otomobil ÖTV zammı olacak mı? Sıfır araç ÖTV zammı son durum nedir? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 10.06.2021 10:31 Güncelleme Tarihi: 10.06.2021 10:31
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ÖTV zammı 2021 ne kadar? Otomobil ÖTV zammı olacak mı? Sıfır araç ÖTV zammı son durum nedir?

ÖTV zammı olacak mı? Koronavirüs salgını sonrası bireysel araç kullanımı arttı. İkinci el ve sıfır araçlara rağbet görülmesinin ardından fiyatlarda da artış yaşandı. Son günlerde ise ÖTV zammı konusunda bazı sorular gündeme geldi. Otomobilde ÖTV artışı olup olmayacağını merak eden vatandaşlar, konu hakkında resmi açıklama olup olmadığını araştırıyor. Peki, ÖTV zammı 2021 ne kadar? Otomobil ÖTV zammı olacak mı? Sıfır araç ÖTV zammı son durum nedir? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ÖTV zammı 2021 ne kadar? Otomobil ÖTV zammı olacak mı? Sıfır araç ÖTV zammı son durum nedir?

2021'DE ÖTV ZAMMI OLACAK MI?

Sosyal medyada ÖTV zammı yapılıp yapılmayacağı konusunda araştırmalar hız kazandı. Ancak konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. ÖTV zammı konusunda açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.

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ÖTV zammı 2021 ne kadar? Otomobil ÖTV zammı olacak mı? Sıfır araç ÖTV zammı son durum nedir?

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ NEDİR?

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), belirli mal veya ürünler üzerinden maktu veya oransal olarak alınan bir harcama vergisidir. İlk olarak Avrupa Birliği ile uyum çerçevesinde yapılan kanun değişiklikleriyle gündeme gelmiş ve yine aynı amaçla 2002 yılında 4760 sayılı kanun ile kabul edilmiştir.

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ÖTV zammı 2021 ne kadar? Otomobil ÖTV zammı olacak mı? Sıfır araç ÖTV zammı son durum nedir?

Avrupa Birliği'nde bu verginin uygulanmasındaki amaç, gelir elde etmekten ziyade sosyal fayda sağlamaktır. Bu nedende ÖTV, lüks (mücevher, kürk vb.), sağlığa zararlı (alkol, sigara vb.), çevreye zararlı (benzin vb.) mallara uygulanır.

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ÖTV zammı 2021 ne kadar? Otomobil ÖTV zammı olacak mı? Sıfır araç ÖTV zammı son durum nedir?

ÖTV, KDV gibi aynı malın her el değiştirmesinde doğmaz. Malın ithal edilmesi veya üretilen malın ilk alıcısına teslimi nedeniyle ÖTV doğar. Motorlu taşıtlarda ise nihai tüketici adına ÖTV ödemek gerekir. Verginin mükellefi ithalatçılar ve ilk satıcılar olmaktadır.