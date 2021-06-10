ÖTV zammı 2021 ne kadar? Otomobil ÖTV zammı olacak mı? Sıfır araç ÖTV zammı son durum nedir?

Otomobilde ÖTV zammı olacak mı? Son günlerde sosyal medyada dolaşan ÖTV zammı iddialarının ardından bazı sorular gündeme geldi. ÖTV zammı yapılıp yapılmayacağını merak eden vatandaşlar, konu ile ilgili detayları araştırıyor. Sıfır araç almak isteyen vatandaşlar bir artış olup olmayacağını araştırıyor. Peki, ÖTV zammı 2021 ne kadar? Otomobil ÖTV zammı olacak mı? Sıfır araç ÖTV zammı son durum nedir? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 10.06.2021 10:31 Güncelleme Tarihi: 10.06.2021 10:31 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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