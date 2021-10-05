HaberlerGaleri1 yılda 21 bin 600 TL ödeme! Evinde hasta olanın eşi, çocuğu, ailesine para yardımı! Her ay hesaplara yatıyor…
1 yılda 21 bin 600 TL ödeme! Evinde hasta olanın eşi, çocuğu, ailesine para yardımı! Her ay hesaplara yatıyor…
Devlet tarafından verilen destekler sayesinde vatandaşlar rahat bir nefes alıyor. Zor durumda kalan vatandaşlara ve ihtiyaç sahiplerine aylık verilen destekler sayesinde birçok aile gelirlerine katkı sağlıyor. Evinde hasta olanın eşi, çocuğu, ailesine para yardımı yapılıyor. Toplamda 1 yılda 21 bin 600 TL ödeme aylara bölünerek hesaplara yatıyor. Emekli ve memur zamlarıyla birlikte yılda iki kez maaşlara zam yapılıyor. İşte; her ay hesaplara yatan ödemeleri alma yolları!
Giriş Tarihi: 05.10.2021 14:11Güncelleme Tarihi: 05.10.2021 14:18