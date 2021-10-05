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Haberler Galeri 1 yılda 21 bin 600 TL ödeme! Evinde hasta olanın eşi, çocuğu, ailesine para yardımı! Her ay hesaplara yatıyor…

1 yılda 21 bin 600 TL ödeme! Evinde hasta olanın eşi, çocuğu, ailesine para yardımı! Her ay hesaplara yatıyor…

Devlet tarafından verilen destekler sayesinde vatandaşlar rahat bir nefes alıyor. Zor durumda kalan vatandaşlara ve ihtiyaç sahiplerine aylık verilen destekler sayesinde birçok aile gelirlerine katkı sağlıyor. Evinde hasta olanın eşi, çocuğu, ailesine para yardımı yapılıyor. Toplamda 1 yılda 21 bin 600 TL ödeme aylara bölünerek hesaplara yatıyor. Emekli ve memur zamlarıyla birlikte yılda iki kez maaşlara zam yapılıyor. İşte; her ay hesaplara yatan ödemeleri alma yolları!

Giriş Tarihi: 05.10.2021 14:11 Güncelleme Tarihi: 05.10.2021 14:18
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1 yılda 21 bin 600 TL ödeme! Evinde hasta olanın eşi, çocuğu, ailesine para yardımı! Her ay hesaplara yatıyor…

Evinde hasta olan vatandaşlara devletten büyük yardım! Ülkemizde birçok insan devlet tarafından sağlanan destekler sayesinde hayatını rahat bir şekilde idame ettirebiliyor. SGK tarafından sağlanan destekler birçok farklı kalemde ödeniyor. Bunlardan birisi ise evde bakım maaşı oluyor. Evlerinde hasta bulunan kişilerin eşine, çocuğuna, ailesine yapılan para yardımı her ay ödeniyor. Bu yardım miktarı senede 21 bin 600 TL'yi buluyor. İşte; bir yıl boyunca kesintisiz alabileceğiniz evde bakım maaşı hakkında merak edilen bilgiler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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1 yılda 21 bin 600 TL ödeme! Evinde hasta olanın eşi, çocuğu, ailesine para yardımı! Her ay hesaplara yatıyor…

Gündelik bakım hizmetlerinin genellikle kendi evlerinde ve bir akrabaları tarafından gerçekleştirildiği görülüyor. Evde bakım parası alanların sayısı 600 bine ulaşmış durumda.

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1 yılda 21 bin 600 TL ödeme! Evinde hasta olanın eşi, çocuğu, ailesine para yardımı! Her ay hesaplara yatıyor…

Evde bakım parası verilirken haneye giren gelire bakılıyor. Haneye giren tüm gelir toplanarak evde yaşayan kişi sayısına bölünüyor. Bu bölüm sonucu kişi başı net asgari ücretin üçte ikisinden az olması gerekiyor. Eve giren gelir tutarı hesaplanırken bayram ikramiyeleri kapsama alınmıyor. İşte merak edilen soruların yanıtları:

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1 yılda 21 bin 600 TL ödeme! Evinde hasta olanın eşi, çocuğu, ailesine para yardımı! Her ay hesaplara yatıyor…

1- Evde bakım desteği nedir, kimler yararlanabilir?

Evde bakım desteği, engelli bireylerin kendisine değil, bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere yapılan destektir. Bu yardımlar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığı ile yürütülüyor.

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1 yılda 21 bin 600 TL ödeme! Evinde hasta olanın eşi, çocuğu, ailesine para yardımı! Her ay hesaplara yatıyor…

2- Destekten yararlanması için aylığı alacak kişinin mi gelirine bakılıyor?

Haneye giren her türlü gelir toplamına bakılarak kişi başına düşen ortalama gelir dikkate alınıyor. Asgari ücretin (Asgari Geçim İndirimi hariç) net tutarının üçte ikisinin altında geliri olan kişiler evde bakım maaşı alabiliyor.