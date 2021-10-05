1 yılda 21 bin 600 TL ödeme! Evinde hasta olanın eşi, çocuğu, ailesine para yardımı! Her ay hesaplara yatıyor…

Evinde hasta olan vatandaşlara devletten büyük yardım! Ülkemizde birçok insan devlet tarafından sağlanan destekler sayesinde hayatını rahat bir şekilde idame ettirebiliyor. SGK tarafından sağlanan destekler birçok farklı kalemde ödeniyor. Bunlardan birisi ise evde bakım maaşı oluyor. Evlerinde hasta bulunan kişilerin eşine, çocuğuna, ailesine yapılan para yardımı her ay ödeniyor. Bu yardım miktarı senede 21 bin 600 TL'yi buluyor. İşte; bir yıl boyunca kesintisiz alabileceğiniz evde bakım maaşı hakkında merak edilen bilgiler!