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Haberler Galeri Borç yapılandırma çıktı mı, hangi borçlar silinecek? VERGİ AFFI Resmi Gazete'de yayımlandı mı 2023? Başvuru tarihi...

Borç yapılandırma çıktı mı, hangi borçlar silinecek? VERGİ AFFI Resmi Gazete'de yayımlandı mı 2023? Başvuru tarihi...

Vergi affı son dakika gelişmeleri binlerce vatandaş tarafından takip ediliyor. "Borç yapılandırma Resmi Gazete'de yayımlandı mı?" sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. Borçların yapılandırılmasına ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.Vatandaşların kamuya olan borçlarını yapılandırmaya yönelik düzenleme Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Peki, vergi affı çıktı mı, ne zaman çıkacak? İşte, son dakika gelişmeler...

Giriş Tarihi: 11.03.2023 08:34 Güncelleme Tarihi: 11.03.2023 08:34
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Borç yapılandırma çıktı mı, hangi borçlar silinecek? VERGİ AFFI Resmi Gazete’de yayımlandı mı 2023? Başvuru tarihi...

Vergi affı son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor. Binlerce kişi, "Vergi affı Resmi gazete'de yayımlandı mı, ne zaman?" sorusunu gündeme getiriyor. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırması olarak tanımlanan paket, belirli borçların da iptal edilmesini içeriyor. Yasayla; vergi cezaları, ehliyet affı, trafik cezaları, askerlik hizmeti yükümlülükleri, nüfus kayıt ücretleri, geçiş ücreti ve otoyol ihlal cezalarının yanı sıra daha önce hiçbir yapılandırma düzenlemesi içermeyen adli ve idari para cezaları da kapsama alındı. Peki, Vergi affı ne zaman çıkacak? İşte, borç yapılandırma paketi son dakika gelişmleler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Borç yapılandırma çıktı mı, hangi borçlar silinecek? VERGİ AFFI Resmi Gazete’de yayımlandı mı 2023? Başvuru tarihi...

VERGİ AFFI BORÇ YAPILANDIRMA MECLİS'TEN GEÇTİ!

Kamuya olan borçların yapılandırılmasını da içeren Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

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Borç yapılandırma çıktı mı, hangi borçlar silinecek? VERGİ AFFI Resmi Gazete’de yayımlandı mı 2023? Başvuru tarihi...

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yapılandırma düzenlemesi ile vatandaşların vergi daireleri, gümrük müdürlükleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, il özel idareleri ve belediyelere borçları yapılandırılacak. Bu kapsamda yaklaşık 362 milyar lira tutarındaki borçlar, 48 ayda ödenebilecek.

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Borç yapılandırma çıktı mı, hangi borçlar silinecek? VERGİ AFFI Resmi Gazete’de yayımlandı mı 2023? Başvuru tarihi...

Söz konusu yasa ile Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), il özel idareleri, belediyeler, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) ile ilgili alacaklara yapılandırma imkanı sunuluyor.

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Borç yapılandırma çıktı mı, hangi borçlar silinecek? VERGİ AFFI Resmi Gazete’de yayımlandı mı 2023? Başvuru tarihi...

Alacaklar için 31 Aralık 2022 tarihi esas alınırken, vergiler, vergi cezaları, idari ve adli para cezaları, gümrük vergileri, sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bu alacaklara ilişkin her türlü faiz, zam, gecikme zammı, gecikme faizi, cezai faiz, gecikme cezası gibi feri alacaklar kapsama dahil ediliyor.