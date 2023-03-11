11 Mart 2023, Cumartesi
Borç yapılandırma çıktı mı, hangi borçlar silinecek? VERGİ AFFI Resmi Gazete'de yayımlandı mı 2023? Başvuru tarihi...
Vergi affı son dakika gelişmeleri binlerce vatandaş tarafından takip ediliyor. "Borç yapılandırma Resmi Gazete'de yayımlandı mı?" sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. Borçların yapılandırılmasına ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.Vatandaşların kamuya olan borçlarını yapılandırmaya yönelik düzenleme Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Peki, vergi affı çıktı mı, ne zaman çıkacak? İşte, son dakika gelişmeler...
Giriş Tarihi: 11.03.2023 08:34 Güncelleme Tarihi: 11.03.2023 08:34
- 1
- 19
- 2
- 19
- 3
- 19
- 4
- 19
- 5
- 19