Borç yapılandırma çıktı mı, hangi borçlar silinecek? VERGİ AFFI Resmi Gazete’de yayımlandı mı 2023? Başvuru tarihi...

Vergi affı son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor. Binlerce kişi, "Vergi affı Resmi gazete'de yayımlandı mı, ne zaman?" sorusunu gündeme getiriyor. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırması olarak tanımlanan paket, belirli borçların da iptal edilmesini içeriyor. Yasayla; vergi cezaları, ehliyet affı, trafik cezaları, askerlik hizmeti yükümlülükleri, nüfus kayıt ücretleri, geçiş ücreti ve otoyol ihlal cezalarının yanı sıra daha önce hiçbir yapılandırma düzenlemesi içermeyen adli ve idari para cezaları da kapsama alındı. Peki, Vergi affı ne zaman çıkacak? İşte, borç yapılandırma paketi son dakika gelişmleler...