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Emekli olamayana toplu prim iadesi! SGK toplu prim iadesi nasıl alınır?

Emeklilik yüz binlerce kişinin hayali. Türkiye'de SGK'ya bağlı olarak Bağ-Kur ve SSK üzerinden emekli olunabiliyor. Memur emeklileri ise Emekli Sandığı üzerinden emekliye ayrılabiliyor. Türkiye'de emekli olmak için yaş ve prim şartı gözetiliyor. 2008 sonrası işe başlayanlardan 7 bin 200 prim gününü tamamlamaları isteniyor. Yaşı dolmasına rağmen tüm borçlanma yöntemlerine rağmen prim açığı bulunanlar ödeme yapacak güce sahip değilse, daha önce ödenen tüm prim ücretlerini toplu olarak geri alabiliyor. Peki, SGK toplu prim iadesi nasıl alınır? İşte emekli olamayanların geri alabileceği prim ödemesine dair her şey...

Giriş Tarihi: 02.12.2019 13:27 Güncelleme Tarihi: 02.12.2019 13:31
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Emekli olamayana toplu prim iadesi! SGK toplu prim iadesi nasıl alınır?

Emeklilik için yaşı doldurmasına rağmen primlerini tamamlayamayan ve tamamlama ihtimali bulunmayan sigortalılar, ödedikleri parayı SGK'dan toplu olarak geri alabilirler. Bunun için belli şartlar isteniyor. Şartları yerine getirenlere toplu ödeme hemen yapılıyor. Peki, SGK toplu prim iadesi nasıl alınır? İşte detaylar...

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Emekli olamayana toplu prim iadesi! SGK toplu prim iadesi nasıl alınır?

Çalışanların emekli olabilmeleri için belli gün sayısında prim ödemeleri gerekiyor. Bunun yanında yaş ve yıl şartını da yerine getirmeleri lazım.

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Emekli olamayana toplu prim iadesi! SGK toplu prim iadesi nasıl alınır?

Bazı sigortalılar yeterli çalışma imkanı bulamadıkları için gereken prim gününü dolduramıyor. Bu sigortalıların emekli olmaları için sistem askerlik, doğum borçlanması gibi imkanlar da sunuyor.

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Emekli olamayana toplu prim iadesi! SGK toplu prim iadesi nasıl alınır?

KİMLERİN HAKKI?

Tanınan tüm haklara rağmen yine de emeklilik şartları tamamlayamayan milyonlarca vatandaş var. Bu vatandaşların çalışma imkanları da yoksa ödedikleri primler boşa gitmiyor.

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Emekli olamayana toplu prim iadesi! SGK toplu prim iadesi nasıl alınır?

SGK bu primleri toplu olarak sigortalıya geri ödüyor. Memurlarda ise bu durum kesenek iadesi şeklinde oluyor. Toplu parayı alabilmek için 2 şart gerekiyor.