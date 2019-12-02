Emekli olamayana toplu prim iadesi! SGK toplu prim iadesi nasıl alınır?

Emeklilik yüz binlerce kişinin hayali. Türkiye'de SGK'ya bağlı olarak Bağ-Kur ve SSK üzerinden emekli olunabiliyor. Memur emeklileri ise Emekli Sandığı üzerinden emekliye ayrılabiliyor. Türkiye'de emekli olmak için yaş ve prim şartı gözetiliyor. 2008 sonrası işe başlayanlardan 7 bin 200 prim gününü tamamlamaları isteniyor. Yaşı dolmasına rağmen tüm borçlanma yöntemlerine rağmen prim açığı bulunanlar ödeme yapacak güce sahip değilse, daha önce ödenen tüm prim ücretlerini toplu olarak geri alabiliyor. Peki, SGK toplu prim iadesi nasıl alınır? İşte emekli olamayanların geri alabileceği prim ödemesine dair her şey...

Giriş Tarihi: 02.12.2019 13:27 Güncelleme Tarihi: 02.12.2019 13:31 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





