HaberlerGaleriEmekliye Memura %43+10+6+5'lik yeni maaşlar! En düşük 31.510, 4C'ye 14.136 TL cepte! 8.077 TL seyyanen artış! İşte kuruşu kuruşuna hesaplanan aylıklar...
Emekliye Memura %43+10+6+5'lik yeni maaşlar! En düşük 31.510, 4C'ye 14.136 TL cepte! 8.077 TL seyyanen artış! İşte kuruşu kuruşuna hesaplanan aylıklar...
2023 yılında Türkiye'de çalışan 6.5 milyon memur ve emekli için zam oranları sonunda belirlendi. Ocak ayındaki artış, enflasyon farkıyla birlikte yüzde 43'e kadar ulaştı. Bu gelişmeyle birlikte, en düşük maaşlar da önemli ölçüde yükselmiş oldu. İşte kuruşu kuruşuna hesaplanan maaşlar...