Emekliye Memura %43+10+6+5’lik yeni maaşlar! En düşük 31.510, 4C’ye 14.136 TL cepte! 8.077 TL seyyanen artış! İşte kuruşu kuruşuna hesaplanan aylıklar...

2024 ve 2025 yıllarında Türkiye'de yaklaşık 4 milyon memur ve 2.5 milyon memur emeklisi için geçerli olacak zam oranları sonunda belirlendi. 7'nci Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmelerinde Kamu İşveren Heyeti ile sendikalar arasında uzlaşma sağlanamadığı için devreye giren Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, kararını açıkladı. Bu yeni kararlar, memurların ve emeklilerin maaşlarının önümüzdeki iki yıl boyunca nasıl artacağını belirleyecek önemli bir etken olarak ön plana çıkıyor.