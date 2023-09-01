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Haberler Galeri Emekliye Memura %43+10+6+5'lik yeni maaşlar! En düşük 31.510, 4C'ye 14.136 TL cepte! 8.077 TL seyyanen artış! İşte kuruşu kuruşuna hesaplanan aylıklar...

Emekliye Memura %43+10+6+5'lik yeni maaşlar! En düşük 31.510, 4C'ye 14.136 TL cepte! 8.077 TL seyyanen artış! İşte kuruşu kuruşuna hesaplanan aylıklar...

2023 yılında Türkiye'de çalışan 6.5 milyon memur ve emekli için zam oranları sonunda belirlendi. Ocak ayındaki artış, enflasyon farkıyla birlikte yüzde 43'e kadar ulaştı. Bu gelişmeyle birlikte, en düşük maaşlar da önemli ölçüde yükselmiş oldu. İşte kuruşu kuruşuna hesaplanan maaşlar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.09.2023 08:39
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Emekliye Memura %43+10+6+5’lik yeni maaşlar! En düşük 31.510, 4C’ye 14.136 TL cepte! 8.077 TL seyyanen artış! İşte kuruşu kuruşuna hesaplanan aylıklar...

2024 ve 2025 yıllarında Türkiye'de yaklaşık 4 milyon memur ve 2.5 milyon memur emeklisi için geçerli olacak zam oranları sonunda belirlendi. 7'nci Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmelerinde Kamu İşveren Heyeti ile sendikalar arasında uzlaşma sağlanamadığı için devreye giren Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, kararını açıkladı. Bu yeni kararlar, memurların ve emeklilerin maaşlarının önümüzdeki iki yıl boyunca nasıl artacağını belirleyecek önemli bir etken olarak ön plana çıkıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye Memura %43+10+6+5’lik yeni maaşlar! En düşük 31.510, 4C’ye 14.136 TL cepte! 8.077 TL seyyanen artış! İşte kuruşu kuruşuna hesaplanan aylıklar...

Konuya ilişkin tüm merak edilen soruların cevaplarını Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener yazdı. İşte memur ve memur emeklisinin toplu sözleşme ile değişen maaşlar...

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Emekliye Memura %43+10+6+5’lik yeni maaşlar! En düşük 31.510, 4C’ye 14.136 TL cepte! 8.077 TL seyyanen artış! İşte kuruşu kuruşuna hesaplanan aylıklar...

2. TEKLİFE ONAY

Sayıştay Başkanı Metin Yener başkanlığındaki kurulun 6 üyesi Kamu İşveren Heyeti'nin ikinci teklifinin kabul edilmesi yönünde oy kullandı.

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Emekliye Memura %43+10+6+5’lik yeni maaşlar! En düşük 31.510, 4C’ye 14.136 TL cepte! 8.077 TL seyyanen artış! İşte kuruşu kuruşuna hesaplanan aylıklar...

Böylece Hakem Kurulu, memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2024'ün ilk 6 ayında yüzde 15, ikinci 6 ayında yüzde 10, 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılmasını kararlaştırdı.

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Emekliye Memura %43+10+6+5’lik yeni maaşlar! En düşük 31.510, 4C’ye 14.136 TL cepte! 8.077 TL seyyanen artış! İşte kuruşu kuruşuna hesaplanan aylıklar...

Kamu İşveren Heyeti ile konfederasyonlar arasındaki toplu sözleşme görüşmelerinde kabul edilen 50 madde ise oy birliğiyle kabul edildi.