24 Temmuz 2023, Pazartesi
1 milyon Bağ-Kur'luya 25 eksi 5'le erken emeklilik yolda! 2. torba yasa ile 2'si 1 arada emeklilik müjdesi! 7200 prim günü eşitleme! Esnaf, çiftçi...
2. torba yasanın günceme gelişiyle birlikte emeklilik düzenlemeleri merak edilmeye başlandı. Prim düşürülmesi ve yaş şartıyla ilgili yenilikler, emeklilik sisteminde önemli değişiklikler getirecek. Toplu sözleşme görüşmeleriyle belirlenecek kamu çalışanlarının sosyal ve mali hakları da Ağustos ayında başlayacak. Meclis'in açılmasıyla birlikte ikinci önemli torba yasa gündeme gelecek. Peki 2. torba yasa da neler olacak?
Giriş Tarihi: 24.07.2023 23:13 Güncelleme Tarihi: 24.07.2023 23:14
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