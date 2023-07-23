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Haberler Galeri Emekliye %19.77+5.23 ek zam ayarı ile hesaplandı! Kök maaşlar sıfırdan şekillenecek! SSK, BAĞKUR'lunun her ay cebine en az...

Emekliye %19.77+5.23 ek zam ayarı ile hesaplandı! Kök maaşlar sıfırdan şekillenecek! SSK, BAĞKUR'lunun her ay cebine en az...

TBMM onayıyla temmuz ayından itibaren emekli maaşlarına yüzde 25'e varan artışlar yapıldı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 19.77 zam ve 5.23 puanlık iyileştirme uygulandı. Böylece zam oranı yüzde 25'e çıkarıldı. Emekli maaşlarının kök aylıklarına yansıtılacak bu düzenleme ile 7 bin 500 liranın altında olan emeklilere halen 7 bin 500 lira ödeme yapılacak. Ocak ayı itibarıyla ise maaşlar yeniden şekillencek. İşte yeni maaş hesap tablosu...

Giriş Tarihi: 23.07.2023 10:12 Güncelleme Tarihi: 23.07.2023 10:33
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Emekliye %19.77+5.23 ek zam ayarı ile hesaplandı! Kök maaşlar sıfırdan şekillenecek! SSK, BAĞKUR’lunun her ay cebine en az...

Emekli maaşlarına önemli temmuz zammı düzenlemesi hayata geçti. Meclis tarafından onaylanan düzenlemeyle birlikte 16 milyon emekliyi ilgilendiren artışlar başladı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 19.77 zam, 5.23 puanlık ek iyileştirmeyle birlikte yüzde 25'e çıkarıldı. Temmuz ayı maaşları hesaplara yatmaya başladı. İşte detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye %19.77+5.23 ek zam ayarı ile hesaplandı! Kök maaşlar sıfırdan şekillenecek! SSK, BAĞKUR’lunun her ay cebine en az...

Ekonomi gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan emekli maaşı zammı konusunda tarih vererek yeniden değerlendirileceğini açıkladı.

Erdoğan açıklamasında, "Memura, işçiye ve emekliye bütçe şartlarını zorlayarak yapabileceğimiz en iyi zammı yaptık. Kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğimize dair söz verdik ve şu ana kadar da ezdirmedik" dedi.

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Emekliye %19.77+5.23 ek zam ayarı ile hesaplandı! Kök maaşlar sıfırdan şekillenecek! SSK, BAĞKUR’lunun her ay cebine en az...

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ ZAMLI MAAŞ TABLOSU (TL)

KÖK AYLIK: 5.000,00
% 25 ZAMLI KÖK AYLIK: 6.250,00
EK ÖDEME ( %4): 250,00
YATIRILACAK: 7.500

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Emekliye %19.77+5.23 ek zam ayarı ile hesaplandı! Kök maaşlar sıfırdan şekillenecek! SSK, BAĞKUR’lunun her ay cebine en az...

KÖK AYLIK: 5.050,00
% 25 ZAMLI KÖK AYLIK: 6.312,50
EK ÖDEME ( %4): 252,50
YATIRILACAK: 7.500

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Emekliye %19.77+5.23 ek zam ayarı ile hesaplandı! Kök maaşlar sıfırdan şekillenecek! SSK, BAĞKUR’lunun her ay cebine en az...

KÖK AYLIK: 5.100,00
% 25 ZAMLI KÖK AYLIK: 6.375,00
EK ÖDEME ( %4): 255,00
YATIRILACAK: 7.500

KÖK AYLIK: 5.150,00
% 25 ZAMLI KÖK AYLIK: 6.437,50
EK ÖDEME ( %4): 257,50
YATIRILACAK: 7.500