Emekliye %19.77+5.23 ek zam ayarı ile hesaplandı! Kök maaşlar sıfırdan şekillenecek! SSK, BAĞKUR'lunun her ay cebine en az...

TBMM onayıyla temmuz ayından itibaren emekli maaşlarına yüzde 25'e varan artışlar yapıldı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 19.77 zam ve 5.23 puanlık iyileştirme uygulandı. Böylece zam oranı yüzde 25'e çıkarıldı. Emekli maaşlarının kök aylıklarına yansıtılacak bu düzenleme ile 7 bin 500 liranın altında olan emeklilere halen 7 bin 500 lira ödeme yapılacak. Ocak ayı itibarıyla ise maaşlar yeniden şekillencek. İşte yeni maaş hesap tablosu...