10 Mayıs 2022, Salı
0,99 faiz 500.000 - 600.000 - 700.000 - 800.000 TL konut kredisi hesaplama: Aylık taksit ve toplam geri ödeme ne kadar?
%0,99 konut kredisi hesaplama nasıl yapılır? 500, 600, 700, 800 bin TL konut kredisi kullanmak isteyenler, aylık taksit ve toplam geri ödeme detaylarını araştırıyor. Başkan Erdoğan'ın müjdelediği düşük faizli konut kredisi kampanyası kamu bankaları aracılığıyla sağlanacak. Peki, 0,99 faiz 500.000 - 600.000 - 700.000 - 800.000 TL konut kredisi hesaplama nasıl yapılır? Aylık taksit ve toplam geri ödeme ne kadar?
Giriş Tarihi: 10.05.2022 11:47 Güncelleme Tarihi: 10.05.2022 11:47
- 1
- 11
- 2
- 11
- 3
- 11
- 4
- 11
- 5
- 11