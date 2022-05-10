0,99 faiz 500.000 - 600.000 - 700.000 - 800.000 TL konut kredisi hesaplama: Aylık taksit ve toplam geri ödeme ne kadar?

0,99 faiz konut kredisi kampanyası ile 500, 600, 700, 800 bin TL kredi kullanmak isteyen vatandaşlar, geri ödemenin ne kadar olacağını araştırmaya başladı. Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank tarafından sağlanacak düşük faizli kredi kampanyasının detaylarını yazımızda ele aldık. Peki, 0,99 faiz 500.000 - 600.000 - 700.000 - 800.000 TL konut kredisi hesaplama nasıl yapılır? Aylık taksit ve toplam geri ödeme ne kadar? İşte ayrıntılar...