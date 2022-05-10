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Haberler Galeri 0,99 faiz 500.000 - 600.000 - 700.000 - 800.000 TL konut kredisi hesaplama: Aylık taksit ve toplam geri ödeme ne kadar?

0,99 faiz 500.000 - 600.000 - 700.000 - 800.000 TL konut kredisi hesaplama: Aylık taksit ve toplam geri ödeme ne kadar?

%0,99 konut kredisi hesaplama nasıl yapılır? 500, 600, 700, 800 bin TL konut kredisi kullanmak isteyenler, aylık taksit ve toplam geri ödeme detaylarını araştırıyor. Başkan Erdoğan'ın müjdelediği düşük faizli konut kredisi kampanyası kamu bankaları aracılığıyla sağlanacak. Peki, 0,99 faiz 500.000 - 600.000 - 700.000 - 800.000 TL konut kredisi hesaplama nasıl yapılır? Aylık taksit ve toplam geri ödeme ne kadar?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.05.2022 11:47 Güncelleme Tarihi: 10.05.2022 11:47
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0,99 faiz 500.000 - 600.000 - 700.000 - 800.000 TL konut kredisi hesaplama: Aylık taksit ve toplam geri ödeme ne kadar?

0,99 faiz konut kredisi kampanyası ile 500, 600, 700, 800 bin TL kredi kullanmak isteyen vatandaşlar, geri ödemenin ne kadar olacağını araştırmaya başladı. Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank tarafından sağlanacak düşük faizli kredi kampanyasının detaylarını yazımızda ele aldık. Peki, 0,99 faiz 500.000 - 600.000 - 700.000 - 800.000 TL konut kredisi hesaplama nasıl yapılır? Aylık taksit ve toplam geri ödeme ne kadar? İşte ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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0,99 faiz 500.000 - 600.000 - 700.000 - 800.000 TL konut kredisi hesaplama: Aylık taksit ve toplam geri ödeme ne kadar?

Kredi tutarı: 500.000 TL
Aylık taksit: 7.138
Vade (Ay): 120
Kredi faizi: 0,99
Yıllık maliyet: 12.76
Toplam geri ödeme (TL): 856.560

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0,99 faiz 500.000 - 600.000 - 700.000 - 800.000 TL konut kredisi hesaplama: Aylık taksit ve toplam geri ödeme ne kadar?

Kredi tutarı: 600.000 TL
Aylık taksit: 8.566
Vade (Ay): 120
Kredi faizi: 0,99
Yıllık maliyet: 12.75
Toplam geri ödeme (TL): 1.027.920

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0,99 faiz 500.000 - 600.000 - 700.000 - 800.000 TL konut kredisi hesaplama: Aylık taksit ve toplam geri ödeme ne kadar?

Kredi tutarı: 700.000 TL
Aylık taksit: 9.994
Vade (Ay): 120
Kredi faizi: 0,99
Yıllık maliyet: 12.74
Toplam geri ödeme (TL): 1.199.280

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0,99 faiz 500.000 - 600.000 - 700.000 - 800.000 TL konut kredisi hesaplama: Aylık taksit ve toplam geri ödeme ne kadar?

Kredi tutarı: 800.000 TL
Aylık taksit: 11.422
Vade (Ay): 120
Kredi faizi: 0,99
Yıllık maliyet: 12.73
Toplam geri ödeme (TL): 1.370.640