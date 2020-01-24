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5250 TL fazla kıdem tazminatı! Kıdem ve ihbar tazminatı nasıl hesaplanır?

Kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı 1 Ocak 2020 itibarıyla zamlandı.Yapılan zammın ardından birçok kişinin alacağı tazminat ücreti binlerce TL arttı. Kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı işten atılan veya haklı fesih ile işten ayrılanlara ödeniyor. 6 ayda bir zamlanan kıdem tazminatının tavanı bu yıl 6 bin 729 TL oldu. Yaklaşık 350 TL'lik bir artış söz konusu. Emekliye ayrılacak olanlar da şirketlerinden tazminatlarını alabiliyor. Birçok kişi kıdem ve ihbar tazminatını hesaplıyor. Peki, kıdem ve ihbar tazminatı nasıl hesaplanır? İşte kıdem tazminatı ile ilgili merak edilenler...

Giriş Tarihi: 24.01.2020 14:30 Güncelleme Tarihi: 24.01.2020 14:39
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5250 TL fazla kıdem tazminatı! Kıdem ve ihbar tazminatı nasıl hesaplanır?

Kıdem tazminatı ile ihbar tazminatı 1 Ocak itibarıyla yükseldi. Asgari ücretle kıdem tazminatının tabanı, memur maaşıyla tavan tutarı arttı. Yeni yıl itibarıyla emekli olan veya işten ayrılan bir asgari ücretli daha çok ihbar ve kıdem tazminatı alacak. Kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı işten ayrılanlara haklı fesih durumunda veriliyor. İşten atılanlar ise kıdem tazminatını her şartta alabiliyor. Kıdem tazminatına yapılan zamlar işçilerin işten ayrılırken alacakları ücretleri de artırıyor. En düşük kıdem tazminatını asgari ücretle çalışanlar alırken, tavan uygulama ise yeni zamla birlikte 6729 TL oldu. İşte detaylar...

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5250 TL fazla kıdem tazminatı! Kıdem ve ihbar tazminatı nasıl hesaplanır?

6 AYDA BİR ARTIYOR

Kıdem tazminatı, SSK'lı (buna 4A'lı da deniyor) çalışanların güvencesi niteliğinde. İhbar tazminatı da buna dahil.

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5250 TL fazla kıdem tazminatı! Kıdem ve ihbar tazminatı nasıl hesaplanır?

Kıdem tazminatına hak kazanmak için bir işyerinde en az bir yıl çalışmak gerekiyor. Tazminat her bir yıl için 1 aylık brüt ücret kadar oluyor. Ancak üst limiti var. Tavanı ifade eden bu tutar memur maaşlarına yapılan zamma göre her 6 ayda bir değişiyor.

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5250 TL fazla kıdem tazminatı! Kıdem ve ihbar tazminatı nasıl hesaplanır?

MEMUR MAAŞLARI TAVANDA ETKİLİ OLDU

3 Ocak itibarıyla son 6 aylık enflasyon ve buna bağlı olarak ortaya çıkan memur maaş katsayısına göre tavan tutar da yukarı çekildi.

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5250 TL fazla kıdem tazminatı! Kıdem ve ihbar tazminatı nasıl hesaplanır?

Bir başka deyişle kıdem tazminatının tavan tutarına yüzde 5.49 oranında zam yapıldı. 10 bin lira brüt ücreti olan bir çalışanın 1 yıllık tazminat tutarı ocak ayına kadar 6.379 lirayı aşamıyordu. Son zamla birlikte bu tutar 6.729 liraya çıkarıldı.