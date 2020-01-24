5250 TL fazla kıdem tazminatı! Kıdem ve ihbar tazminatı nasıl hesaplanır?

Kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı 1 Ocak 2020 itibarıyla zamlandı.Yapılan zammın ardından birçok kişinin alacağı tazminat ücreti binlerce TL arttı. Kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı işten atılan veya haklı fesih ile işten ayrılanlara ödeniyor. 6 ayda bir zamlanan kıdem tazminatının tavanı bu yıl 6 bin 729 TL oldu. Yaklaşık 350 TL'lik bir artış söz konusu. Emekliye ayrılacak olanlar da şirketlerinden tazminatlarını alabiliyor. Birçok kişi kıdem ve ihbar tazminatını hesaplıyor. Peki, kıdem ve ihbar tazminatı nasıl hesaplanır? İşte kıdem tazminatı ile ilgili merak edilenler...

Giriş Tarihi: 24.01.2020 14:30 Güncelleme Tarihi: 24.01.2020 14:39 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





