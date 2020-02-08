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İŞKUR KPSS şartsız ilkokul mezunu temizlik personeli alımı yapacak! İşte İŞKUR temizlik işçisi alım şartları...
İŞKUR KPSS şartsız en az ilkokul mezunu temizlik işçisi alacak. Yargıtay'da çalışacak olan temizlik işçileri sözlü mülakata tabi tutulacak. İŞKUR istihdamı artırmak için her geçen gün yeni ilanları sitesine yüklüyor. İŞKUR personel alım ilanları içerisinde en büyük ilgiyi kamuya yapılacak KPSS şartsız ve en az ilkokul mezunlarının başvurabildiği ilanlar görüyor. İŞKUR 2019'da 1.5 milyon kişiye iş bulurken, bu yıl çok daha fazla personel temini hedefi koydu. Yıl içinde iş bulunan kişi sayısının 2 milyonu aşması hedefleniyor. Sizler için İŞKUR üzerindeki açık ilanları derledik. Ayrıca İŞKUR KPSS şartsız en az ilkokul mezunu temizlik personeli alım şartları ve başvuru ekranı da haberimizde...
Giriş Tarihi: 08.02.2020 10:56 Güncelleme Tarihi: 08.02.2020 11:01
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