EYT şartları! Emeklilikte Yaşa Takılanlar nasıl hesaplama yapacak?

EYT ile ilgili çalışma yeniden gündeme geldi. Kapsam belirlendikten sonra emeklilik için hesaplama yapılacak. Burada işe başlangıç tarihi ve prim öne çıkıyor. Peki, düzenleme ile kimler emekli olacak? Nasıl hesaplama yapılacak? İşte Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kişilerin konuya ilişkin merak ettiği tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 19.02.2022 08:25 Güncelleme Tarihi: 19.02.2022 08:25 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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