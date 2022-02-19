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EYT şartları! Emeklilikte Yaşa Takılanlar nasıl hesaplama yapacak?

EYT ile ilgili çalışma yeniden gündeme geldi. Kapsam belirlendikten sonra emeklilik için hesaplama yapılacak. Burada işe başlangıç tarihi ve prim öne çıkıyor. Peki, düzenleme ile kimler emekli olacak? Nasıl hesaplama yapılacak? İşte Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kişilerin konuya ilişkin merak ettiği tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 19.02.2022 08:25 Güncelleme Tarihi: 19.02.2022 08:25
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EYT şartları! Emeklilikte Yaşa Takılanlar nasıl hesaplama yapacak?

Geçtiğimiz aylarda gündeme gelen Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili çalışmalar devam ediyor.

EYT ile ilgili çalışmalarda öncelikli olarak kapsamın belirlenmesi ve ardından emeklilik şartlarının oluşturulması bekleniyor.

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EYT şartları! Emeklilikte Yaşa Takılanlar nasıl hesaplama yapacak?

Kapsamın belirlenmesinde öne çıkan tarih 8 Eylül 1999 oluyor.

Bu tarihten önce sigortalı olmuş SSK'lılarda erkekler için 25, kadınlar için ise 20 yılın geçmesi gerekiyor.

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EYT şartları! Emeklilikte Yaşa Takılanlar nasıl hesaplama yapacak?

Ayrıca işe giriş tarihine göre de 5000 ile 5975 arasında prim ödenmesi isteniyor.

Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında sigortalı olanlar ile farklı kurumlarda sigorta yaptırmış olanlar için ise ayrı hesaplar yapılıyor.

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EYT şartları! Emeklilikte Yaşa Takılanlar nasıl hesaplama yapacak?

İŞTE FORMÜLLER
EYT kapsamının belirlenmesinden sonra emeklilik şartları için değişik formüller masaya gelecek.

SSK'lılarda primi az olanlara kısmi emeklilik, yıl ve primi tamamlayanlara yaş şartı olmadan ya da 50 yaş formülüyle emeklilik ile maaştan belli oranda kesintinin yapıldığı Finlandiya modeli bunlardan bazıları.

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EYT şartları! Emeklilikte Yaşa Takılanlar nasıl hesaplama yapacak?

Farklı kurumlarda çalışmaları olanlar bu hizmetlerini birleştirecek.

Ancak emekliliği, son 7 yıllık sigortalılık süresinde 3.5 yıl en fazla hangi kuruma prim ödemişse oradan olacak.

Bunun için de 1261 günlük prim önem kazanıyor.