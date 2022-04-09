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Haberler Galeri 📣Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiriyor! 💸Emekli ikramiyesi 1.500 TL olacak mı? 🔎Emekli bayram ikramiyesinde her yıl otomatik artış yapılacak mı?

📣Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiriyor! 💸Emekli ikramiyesi 1.500 TL olacak mı? 🔎Emekli bayram ikramiyesinde her yıl otomatik artış yapılacak mı?

Ekonomi gündeminden düşmeyen konular arasında yer alan ve 9 milyon emekli vatandaşı yakından ilgilendiren bayram ikramiyesi ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Ramazan ve Kurban Bayramı'nda olmak üzere yılda iki defa verilen emekli ikramiyesi geçtiğimi yıl 100 TL zamlanarak 1.100 TL'ye çıkarılmıştı. Bu yıl Ramazan Bayramı'na az bir zaman kala milyonlarca vatandaşın gözü kulağı yapılacak açıklamaya çevrildi ve zam olup olmayacağını merak ediyor. Peki Emekli ikramiyesi 1.500 TL olacak mı? Emekli bayram ikramiyesinde her yıl otomatik artış yapılacak mı?

Giriş Tarihi: 09.04.2022 15:33
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📣Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiriyor! 💸Emekli ikramiyesi 1.500 TL olacak mı? 🔎Emekli bayram ikramiyesinde her yıl otomatik artış yapılacak mı?

Ramazan Bayramı için az bir zaman kaldı ve milyonlarca vatandaş emekli ikramiyesi miktarında değişiklik olup olmayacağını öğrenmek istedikleri için son gelişmeleri merak ediyor. Emekli ikramiyesi 1.500 TL olacak mı? Emekli bayram ikramiyesinde her yıl otomatik artış yapılacak mı sorgulamaları da arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Konuyla ilgili çalışmalar devam ederken yeni bir teklifin meclis gündemine taşınması bekleniyor. İşte emekli bayram ikramiyesi hakkında tüm detaylar!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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📣Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiriyor! 💸Emekli ikramiyesi 1.500 TL olacak mı? 🔎Emekli bayram ikramiyesinde her yıl otomatik artış yapılacak mı?

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, son torba teklif üzerindeki çalışmaları henüz bitirmişken, bakanlıkların acil talipleri üzerine yeni bir torba teklif üzerinde çalışmanın başladığı ortaya çıktı.

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📣Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiriyor! 💸Emekli ikramiyesi 1.500 TL olacak mı? 🔎Emekli bayram ikramiyesinde her yıl otomatik artış yapılacak mı?

Hükümetin, ramazan ayı içinde yasalaşması gereken bazı acil düzenlemeleri oluşturulacak torba teklifle Meclis gündemine getirmeye hazırlandığı öğrenildi.

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📣Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiriyor! 💸Emekli ikramiyesi 1.500 TL olacak mı? 🔎Emekli bayram ikramiyesinde her yıl otomatik artış yapılacak mı?

Çok sayıda bakanlık, kendisi için önemli ve acil bulduğu düzenlemelerin pakete girmesi için uğraşırken, en ilgi çeken planlamanın Emekli Ikramiyesi olduğu öğrenildi.

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📣Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiriyor! 💸Emekli ikramiyesi 1.500 TL olacak mı? 🔎Emekli bayram ikramiyesinde her yıl otomatik artış yapılacak mı?

ENFLASYON ORANINDA ARTIŞ

Verilen bilgiye göre, bu konuda Maliye Bakanlığı ve AK Parti'nin ekonomi kurmayları bir çalışma yapıyor.