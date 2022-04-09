📣Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiriyor! 💸Emekli ikramiyesi 1.500 TL olacak mı? 🔎Emekli bayram ikramiyesinde her yıl otomatik artış yapılacak mı?

Ekonomi gündeminden düşmeyen konular arasında yer alan ve 9 milyon emekli vatandaşı yakından ilgilendiren bayram ikramiyesi ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Ramazan ve Kurban Bayramı'nda olmak üzere yılda iki defa verilen emekli ikramiyesi geçtiğimi yıl 100 TL zamlanarak 1.100 TL'ye çıkarılmıştı. Bu yıl Ramazan Bayramı'na az bir zaman kala milyonlarca vatandaşın gözü kulağı yapılacak açıklamaya çevrildi ve zam olup olmayacağını merak ediyor. Peki Emekli ikramiyesi 1.500 TL olacak mı? Emekli bayram ikramiyesinde her yıl otomatik artış yapılacak mı?

Giriş Tarihi: 09.04.2022 15:33 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL