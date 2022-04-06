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Haberler Galeri Deniz Kuvvetleri Komutanlığı teyakkuza geçti! Türkiye'den kritik hamle: Sakarya Gaz Sahası çembere alındı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı teyakkuza geçti! Türkiye'den kritik hamle: Sakarya Gaz Sahası çembere alındı

Ukrayna'dan kopan serseri mayınların Karadeniz'de tehlikeye neden olmaması için Sakarya Gaz Sahası'nda olası tehdide karşı bölge çembere alındı. Teyakkuza geçen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, uyarıların yapıldığı ilk andan itibaren deniz karakol uçakları keşif ve gözetleme faaliyetlerine başladı. Uçaklar 24 saat esasına göre havada mayın nöbeti tutuyor.

Giriş Tarihi: 06.04.2022 10:20
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Deniz Kuvvetleri Komutanlığı teyakkuza geçti! Türkiye’den kritik hamle: Sakarya Gaz Sahası çembere alındı

Ukrayna'dan bırakılan mayın riskine karşı Türk Deniz Kuvvetleri Karadeniz'de doğal gaz arama ve sondaj faaliyeti yapan gemilerin çevre hattını koruma altına aldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Deniz Kuvvetleri Komutanlığı teyakkuza geçti! Türkiye’den kritik hamle: Sakarya Gaz Sahası çembere alındı

Ukrayna'nın, Rus savaş gemilerine karşı Odessa'dan denize bıraktığı mayınlar Karadeniz için risk oluştururken, Türkiye'nin toplamda 540 milyar metreküp doğal gaz keşfettiği Karadeniz'deki gaz sahası da çembere alındı. Karadeniz'de çalışmalarını yürüten sondaj gemileri için güvenlik hassasiyeti en üst seviyede.

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Deniz Kuvvetleri Komutanlığı teyakkuza geçti! Türkiye’den kritik hamle: Sakarya Gaz Sahası çembere alındı

4 GEMİ KARADENİZ'DE

Karadeniz'de peş peşe görülen mayınlar Sakarya Gaz Sahası'nda da endişe yarattı. Olası bir mayın tehdidinin yarattığı ciddi risk nedeniyle teyakkuza geçildi. Fatih, Kanuni, Yavuz ve Barbaros Sakarya Gaz Sahası'nda aktif görevde.

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Deniz Kuvvetleri Komutanlığı teyakkuza geçti! Türkiye’den kritik hamle: Sakarya Gaz Sahası çembere alındı

Fatih Sondaj Gemisi Gökçe-1 sondaj kuyusunda faaliyette. Kanuni Sondaj Gemisi de Türkali 4'te sondaj çalışmalarına devam ediyor.

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Deniz Kuvvetleri Komutanlığı teyakkuza geçti! Türkiye’den kritik hamle: Sakarya Gaz Sahası çembere alındı

Barbaros Hayrettin Paşa Sismik Gemisi de Karadeniz'deki görevine devam ederken, Yavuz Sondaj Gemisi de Karadeniz'deki yeni görevi için gün sayıyor.