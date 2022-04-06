Deniz Kuvvetleri Komutanlığı teyakkuza geçti! Türkiye'den kritik hamle: Sakarya Gaz Sahası çembere alındı

Ukrayna'dan kopan serseri mayınların Karadeniz'de tehlikeye neden olmaması için Sakarya Gaz Sahası'nda olası tehdide karşı bölge çembere alındı. Teyakkuza geçen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, uyarıların yapıldığı ilk andan itibaren deniz karakol uçakları keşif ve gözetleme faaliyetlerine başladı. Uçaklar 24 saat esasına göre havada mayın nöbeti tutuyor.

Giriş Tarihi: 06.04.2022 10:20 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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