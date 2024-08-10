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Haberler Galeri YÖKDİL sınavı saat kaçta? 2024 ÖSYM YÖKDİL/2 sınavı kaçta başlayıp, kaçta bitecek? Sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

YÖKDİL sınavı saat kaçta? 2024 ÖSYM YÖKDİL/2 sınavı kaçta başlayıp, kaçta bitecek? Sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

2024 yılının ikinci YÖKDİL sınavı yaklaştıkça, adaylar sınav tarihi ve saati konusunda yoğun bir araştırma yapmaya başladı. Sınavın kaç dakika süreceği ve toplam kaç soru sorulacağı gibi detaylar da merak edilenler arasında. Peki, YÖKDİL/2 sınavı ne zaman ve saat kaçta başlayacak? Sınavın süresi ve soru sayısı hakkında detaylar burada.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 10.08.2024 19:05 Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 19:05
YÖKDİL sınavı saat kaçta? 2024 ÖSYM YÖKDİL/2 sınavı kaçta başlayıp, kaçta bitecek? Sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

2024 YÖKDİL/2 sınavı öncesinde, adaylar sınav tarihi ve saati ile ilgili detayları merak ediyor. Yabancı dil puanı almak isteyenler için büyük önem taşıyan bu sınav, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından duyurulan bilgilere göre belirli bir tarihte gerçekleşecek. Peki, 2024 YÖKDİL/2 sınavı ne zaman yapılacak ve saat kaçta başlayacak? İşte sınava dair tüm ayrıntılar.

YÖKDİL sınavı saat kaçta? 2024 ÖSYM YÖKDİL/2 sınavı kaçta başlayıp, kaçta bitecek? Sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

2024 YÖKDİL/2 Sınavı İçin Geri Sayım Başladı

Yabancı dilde akademik yeterlilik sağlamak isteyen adaylar için önemli bir sınav olan YÖKDİL/2, 11 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleşecek. Adayların dikkat etmesi gereken sınav saati ve sınav süresi gibi önemli detaylar ÖSYM tarafından duyuruldu.

YÖKDİL sınavı saat kaçta? 2024 ÖSYM YÖKDİL/2 sınavı kaçta başlayıp, kaçta bitecek? Sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

Sınav Tarihi ve Saati

2024 YÖKDİL/2 sınavı, 11 Ağustos Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. Adayların sınav salonlarına saat 10.00'dan sonra alınmayacağı önemle belirtiliyor. Bu nedenle, sınav öncesinde salona erken gelmek ve hazırlıkları tamamlamak kritik önem taşıyor.

YÖKDİL sınavı saat kaçta? 2024 ÖSYM YÖKDİL/2 sınavı kaçta başlayıp, kaçta bitecek? Sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

Sınav Süresi ve Soru Sayısı

YÖKDİL/2 sınavı, İngilizce dilinde Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde ise sadece Sosyal Bilimler alanında yapılacak. Sınav, 3 saat (180 dakika) sürecek ve toplam 80 sorudan oluşacak. Sınav, saat 13.15'te sona erecek.