YÖKDİL sınavı saat kaçta? 2024 ÖSYM YÖKDİL/2 sınavı kaçta başlayıp, kaçta bitecek? Sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

2024 YÖKDİL/2 sınavı öncesinde, adaylar sınav tarihi ve saati ile ilgili detayları merak ediyor. Yabancı dil puanı almak isteyenler için büyük önem taşıyan bu sınav, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından duyurulan bilgilere göre belirli bir tarihte gerçekleşecek. Peki, 2024 YÖKDİL/2 sınavı ne zaman yapılacak ve saat kaçta başlayacak? İşte sınava dair tüm ayrıntılar.