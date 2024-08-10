10 Ağustos 2024, Cumartesi
YÖKDİL sınavı saat kaçta? 2024 ÖSYM YÖKDİL/2 sınavı kaçta başlayıp, kaçta bitecek? Sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?
2024 yılının ikinci YÖKDİL sınavı yaklaştıkça, adaylar sınav tarihi ve saati konusunda yoğun bir araştırma yapmaya başladı. Sınavın kaç dakika süreceği ve toplam kaç soru sorulacağı gibi detaylar da merak edilenler arasında. Peki, YÖKDİL/2 sınavı ne zaman ve saat kaçta başlayacak? Sınavın süresi ve soru sayısı hakkında detaylar burada.
Giriş Tarihi: 10.08.2024 19:05 Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 19:05