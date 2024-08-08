Üniversite tercih sonuçları AÇIKLANDI mı? YKS sonuç sorgulama ekranı 2024 | ÖSYM YKS yerleştirme son gelişmeler...

YKS Ek Tercihler Ne Zaman Olacak?

Kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından üniversiteler, boş kalan kontenjanları ÖSYM'ye bildirecek. ÖSYM, 2024-YKS sonuçlarına göre yapılan yerleştirmede boş kalan veya kaydolmayan kontenjanlar için ek yerleştirme gerçekleştirecek. Bu süreçte, merkezi yerleştirmede yerleşen adaylar ek tercihler için başvuramayacak.