08 Ağustos 2024, Perşembe
Üniversite tercih sonuçları AÇIKLANDI mı? YKS sonuç sorgulama ekranı 2024 | ÖSYM YKS yerleştirme son gelişmeler...
2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih, 4 Ağustos'ta tercihlerinin sona ermesinin ardından öğrenciler tarafından merakla bekleniyor. Üniversite yerleşimleri için aldıkları puanlar ve başarı sıralamaları doğrultusunda tercih yapan adaylar, şimdi ÖSYM'den gelecek resmi açıklamayı sabırsızlıkla bekliyor. Peki, 2024 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 08.08.2024 13:56 Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 14:00