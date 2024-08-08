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Haberler Galeri Üniversite tercih sonuçları AÇIKLANDI mı? YKS sonuç sorgulama ekranı 2024 | ÖSYM YKS yerleştirme son gelişmeler...

Üniversite tercih sonuçları AÇIKLANDI mı? YKS sonuç sorgulama ekranı 2024 | ÖSYM YKS yerleştirme son gelişmeler...

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih, 4 Ağustos'ta tercihlerinin sona ermesinin ardından öğrenciler tarafından merakla bekleniyor. Üniversite yerleşimleri için aldıkları puanlar ve başarı sıralamaları doğrultusunda tercih yapan adaylar, şimdi ÖSYM'den gelecek resmi açıklamayı sabırsızlıkla bekliyor. Peki, 2024 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Giriş Tarihi: 08.08.2024 13:56 Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 14:00
Üniversite tercih sonuçları AÇIKLANDI mı? YKS sonuç sorgulama ekranı 2024 | ÖSYM YKS yerleştirme son gelişmeler...

2024 üniversite tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih, 4 Ağustos'ta sona eren YKS tercih işlemlerinin ardından merakla araştırılıyor. Binlerce öğrenci, tercihleri doğrultusunda üniversitelere yerleştirilmeyi bekliyor. İlk tercihler sonrası yerleşemeyen adaylar ise ek tercihlerin başlamasını umutla bekliyor. Peki, YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Üniversite tercih sonuçları AÇIKLANDI mı? YKS sonuç sorgulama ekranı 2024 | ÖSYM YKS yerleştirme son gelişmeler...

Tercih Süreci Tamamlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih işlemlerinin 4 Ağustos'ta sona erdiğini duyurdu. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, adayları tercih işlemlerini kontrol etmeye ve tamamlamaya çağırarak "Tercihlerinizin hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Üniversite tercih sonuçları AÇIKLANDI mı? YKS sonuç sorgulama ekranı 2024 | ÖSYM YKS yerleştirme son gelişmeler...

Üniversite Tercih Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

YKS tercih sonuçlarının, 4 Ağustos'taki son tercih tarihinden itibaren yaklaşık 2 hafta içinde açıklanması bekleniyor. Sonuçların 19 Ağustos'ta başlayacak üniversite kayıtları öncesinde ilan edilmesi tahmin ediliyor.

Üniversite tercih sonuçları AÇIKLANDI mı? YKS sonuç sorgulama ekranı 2024 | ÖSYM YKS yerleştirme son gelişmeler...

Üniversite Kayıtları Ne Zaman Yapılacak?

YKS sonuçlarına göre bir yükseköğretim programına yerleşen adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirecek. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

Üniversite tercih sonuçları AÇIKLANDI mı? YKS sonuç sorgulama ekranı 2024 | ÖSYM YKS yerleştirme son gelişmeler...

YKS Ek Tercihler Ne Zaman Olacak?

Kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından üniversiteler, boş kalan kontenjanları ÖSYM'ye bildirecek. ÖSYM, 2024-YKS sonuçlarına göre yapılan yerleştirmede boş kalan veya kaydolmayan kontenjanlar için ek yerleştirme gerçekleştirecek. Bu süreçte, merkezi yerleştirmede yerleşen adaylar ek tercihler için başvuramayacak.