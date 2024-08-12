12 Ağustos 2024, Pazartesi
YKS ek tercihler ne zaman? Üniversiteye yerleşemeyen ne yapacak? 2024 YKS ek tercihler başladı mı, hangi tarihte?
2024 YKS yerleştirme sonuçlarına yönelik geri sayım sürerken, 4 Ağustos'ta tercih sürecini tamamlayan üniversite adayları büyük bir heyecanla sonuçları beklemeye başladı. Bir yandan sonuçların açıklanmasını bekleyen adaylar, diğer yandan ek yerleştirme ve başvuru takvimi hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Peki, 2024 YKS ek tercihleri ne zaman yapılacak? Detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 12.08.2024 06:20 Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 06:20