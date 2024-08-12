YKS ek tercihler ne zaman? Üniversiteye yerleşemeyen ne yapacak? 2024 YKS ek tercihler başladı mı, hangi tarihte?

2024-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirmenin ardından, boşta kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlara ÖSYM tarafından merkezi ek yerleştirme yapılacak. Ancak merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuru yapamayacak.