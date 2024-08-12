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Haberler Galeri YKS ek tercihler ne zaman? Üniversiteye yerleşemeyen ne yapacak? 2024 YKS ek tercihler başladı mı, hangi tarihte?

YKS ek tercihler ne zaman? Üniversiteye yerleşemeyen ne yapacak? 2024 YKS ek tercihler başladı mı, hangi tarihte?

2024 YKS yerleştirme sonuçlarına yönelik geri sayım sürerken, 4 Ağustos'ta tercih sürecini tamamlayan üniversite adayları büyük bir heyecanla sonuçları beklemeye başladı. Bir yandan sonuçların açıklanmasını bekleyen adaylar, diğer yandan ek yerleştirme ve başvuru takvimi hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Peki, 2024 YKS ek tercihleri ne zaman yapılacak? Detaylar haberimizde...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.08.2024 06:20 Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 06:20
YKS ek tercihler ne zaman? Üniversiteye yerleşemeyen ne yapacak? 2024 YKS ek tercihler başladı mı, hangi tarihte?

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) sonuçlarına göre adayların yaptıkları tercihler doğrultusunda, üniversite yerleştirme sonuçları yakında açıklanacak. Adaylar, sonuçların yanı sıra ek tercih sürecine dair detayları da merakla bekliyor. İşte, 2024 YKS ek tercihleriyle ilgili son bilgiler...

YKS ek tercihler ne zaman? Üniversiteye yerleşemeyen ne yapacak? 2024 YKS ek tercihler başladı mı, hangi tarihte?

Üniversite Tercih Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, üniversite adayları tarafından merakla bekleniyor.

YKS ek tercihler ne zaman? Üniversiteye yerleşemeyen ne yapacak? 2024 YKS ek tercihler başladı mı, hangi tarihte?

4 Ağustos'ta sona eren tercih sürecinin ardından, sonuçların yaklaşık iki hafta içinde erişime açılması öngörülüyor. Üniversite kayıtlarından önce açıklanması beklenen sonuçlarla, adaylar yerleştirme sonuçlarını öğrenme heyecanı içinde.

YKS ek tercihler ne zaman? Üniversiteye yerleşemeyen ne yapacak? 2024 YKS ek tercihler başladı mı, hangi tarihte?

YKS Ek Tercihler Ne Zaman Yapılacak?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra, boş kalan kontenjanlar üniversiteler tarafından ÖSYM'ye bildirilecek.

YKS ek tercihler ne zaman? Üniversiteye yerleşemeyen ne yapacak? 2024 YKS ek tercihler başladı mı, hangi tarihte?

2024-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirmenin ardından, boşta kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlara ÖSYM tarafından merkezi ek yerleştirme yapılacak. Ancak merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuru yapamayacak.