28 Ağustos 2024, Çarşamba
YÖKDİL sınav sonuçları AÇIKLANDI mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2024 YÖKDİL sınav sonuç sorgulama ekranı...
YÖKDİL/2 sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 11 Ağustos 2024'te düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın (YÖKDİL/2) sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından duyurulacak olan bu sonuçlar, sınavın geçerlilik süresi boyunca, tam beş yıl boyunca kullanılabilecek. Peki, YÖKDİL/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 28.08.2024 06:26 Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 06:26