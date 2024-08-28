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Haberler Galeri YÖKDİL sınav sonuçları AÇIKLANDI mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2024 YÖKDİL sınav sonuç sorgulama ekranı...

YÖKDİL sınav sonuçları AÇIKLANDI mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2024 YÖKDİL sınav sonuç sorgulama ekranı...

YÖKDİL/2 sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 11 Ağustos 2024'te düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın (YÖKDİL/2) sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından duyurulacak olan bu sonuçlar, sınavın geçerlilik süresi boyunca, tam beş yıl boyunca kullanılabilecek. Peki, YÖKDİL/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 28.08.2024 06:26 Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 06:26
YÖKDİL sınav sonuçları AÇIKLANDI mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2024 YÖKDİL sınav sonuç sorgulama ekranı...

2024 YÖKDİL/2 sonuçları için heyecan dorukta. On binlerce adayın katılım sağladığı bu önemli sınavın sonuçları, ÖSYM'nin yapacağı resmi duyuruyla erişime açılacak. Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na giren adaylar, şimdi gözlerini sonuçların açıklanacağı tarihe çevirmiş durumda. Peki, 2024 YÖKDİL/2 sonuçları ne zaman açıklanacak ve nasıl öğrenilecek?

YÖKDİL sınav sonuçları AÇIKLANDI mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2024 YÖKDİL sınav sonuç sorgulama ekranı...

2024 YÖKDİL/2 Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

ÖSYM tarafından düzenlenen 2024 YÖKDİL/2 sınav sonuçları için geri sayım başladı. ÖSYM'nin yayımladığı 2024 sınav takvimine göre, bu yılın ikinci YÖKDİL sınavının sonuçları 29 Ağustos 2024 tarihinde açıklanacak. Bu sonuçlar, adayların akademik ve mesleki kariyerlerinde beş yıl boyunca geçerli olacak.

YÖKDİL sınav sonuçları AÇIKLANDI mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2024 YÖKDİL sınav sonuç sorgulama ekranı...

YÖKDİL Sonuçları Nasıl Sorgulanır?

YÖKDİL/2 sınavına katılan adaylar, sonuçlarını ÖSYM'nin resmi internet adresi olan https://sonuc.osym.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sorgulayabilecek. Bu platform, sınav sonuçlarına hızlı ve güvenli bir şekilde erişim imkanı sunuyor.

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YÖKDİL sınav sonuçları AÇIKLANDI mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2024 YÖKDİL sınav sonuç sorgulama ekranı...

Soru Kitapçığı Erişime Açıldı

ÖSYM, sınava giren adayların merakla beklediği soru kitapçığını da erişime açtı. Adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde yer alan sınav sorularının tamamına, https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecek. Bu süreç, 21 Ağustos 2024 saat 23.59'da sona erecek.

Sınav süreci ve sonuçlarla ilgili tüm detaylara erişmek için adayların bu tarihleri kaçırmaması önem taşıyor.