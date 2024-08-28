YÖKDİL sınav sonuçları AÇIKLANDI mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2024 YÖKDİL sınav sonuç sorgulama ekranı...

Soru Kitapçığı Erişime Açıldı

ÖSYM, sınava giren adayların merakla beklediği soru kitapçığını da erişime açtı. Adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde yer alan sınav sorularının tamamına, https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecek. Bu süreç, 21 Ağustos 2024 saat 23.59'da sona erecek.

Sınav süreci ve sonuçlarla ilgili tüm detaylara erişmek için adayların bu tarihleri kaçırmaması önem taşıyor.