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Haberler Galeri İBB yurt başvuru sonuç sorgulama ekranı 2024 | İBB üniversite yurt kayıtları ne zaman, hangi tarihte? Yurt fiyatları ne kadar?

İBB yurt başvuru sonuç sorgulama ekranı 2024 | İBB üniversite yurt kayıtları ne zaman, hangi tarihte? Yurt fiyatları ne kadar?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından sağlanan yükseköğrenim öğrenci yurtlarına başvuruların ardından, değerlendirme süreci tamamlandı ve sonuçlar açıklandı. İBB yurt başvuru sonuçları için adaylar, yurt.ibb.istanbul adresinden sorgulama yaparak detayları öğrenmeye başladı. Peki, İBB yurt kayıtları ne zaman başlayacak? İşte bu önemli tarihle ilgili bilmeniz gerekenler...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 28.08.2024 10:06 Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 10:11
İBB yurt başvuru sonuç sorgulama ekranı 2024 | İBB üniversite yurt yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Yurt fiyatları ne kadar?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yükseköğrenim yurtlarına başvurular, belirlenen tarihler arasında alındı. Başvuruların değerlendirilmesinin ardından asil ve yedek liste sonuçları belli oldu. 2024 İBB yurt başvuru sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar için detaylar..

İBB yurt başvuru sonuç sorgulama ekranı 2024 | İBB üniversite yurt yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Yurt fiyatları ne kadar?

İBB Yurt Başvuru Sonuçları Açıklandı mı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yurt başvuruları için değerlendirme süreci 20-27 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirildi. Öğrenciler için asil ve yedek liste sonuçlarının 28 Ağustos'ta ilan edildi. Başvuru sonuçlarına yurt.ibb.istanbul adresine giderek ulaşabilirsiniz.

İBB yurt başvuru sonuç sorgulama ekranı 2024 | İBB üniversite yurt yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Yurt fiyatları ne kadar?

Ön Kayıt ve Kesin Kayıt Süreçleri

Asil listede yer alan öğrencilerin ön kayıt işlemleri 28 - 30 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Yedek listeden barınma hakkı kazanan öğrencilere ise 2-4 Eylül tarihleri arasında SMS ile bilgilendirme yapılacak.

İBB yurt başvuru sonuç sorgulama ekranı 2024 | İBB üniversite yurt yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Yurt fiyatları ne kadar?

Hem asil hem de yedek listeden ön kayıt yaptıran öğrencilerin kesin kayıt işlemleri ise 9 - 11 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

İBB yurt başvuru sonuç sorgulama ekranı 2024 | İBB üniversite yurt yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Yurt fiyatları ne kadar?

İBB Yurt Ücretleri Arttı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi, haziran ayında yaptığı toplantıda 2024 yılı için yurt ücretlerini gözden geçirdi. Yükseköğrenim öğrencileri için mevcut aylık ücretin 1300 TL'den yüzde 50 artışla 1950 TL'ye çıkarılması önerildi. AK Parti'nin karşı oylarına rağmen, CHP'li üyelerin oylarıyla kabul edilen zam teklifi 1 Eylül 2024 itibarıyla yürürlüğe girecek. Daha önce, 13 Eylül 2023'te öğrenci yurtlarına yüzde 36,84 oranında bir zam yapılmıştı.