İBB yurt başvuru sonuç sorgulama ekranı 2024 | İBB üniversite yurt kayıtları ne zaman, hangi tarihte? Yurt fiyatları ne kadar?

İBB Yurt Ücretleri Arttı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi, haziran ayında yaptığı toplantıda 2024 yılı için yurt ücretlerini gözden geçirdi. Yükseköğrenim öğrencileri için mevcut aylık ücretin 1300 TL'den yüzde 50 artışla 1950 TL'ye çıkarılması önerildi. AK Parti'nin karşı oylarına rağmen, CHP'li üyelerin oylarıyla kabul edilen zam teklifi 1 Eylül 2024 itibarıyla yürürlüğe girecek. Daha önce, 13 Eylül 2023'te öğrenci yurtlarına yüzde 36,84 oranında bir zam yapılmıştı.