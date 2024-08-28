28 Ağustos 2024, Çarşamba
İBB yurt başvuru sonuç sorgulama ekranı 2024 | İBB üniversite yurt kayıtları ne zaman, hangi tarihte? Yurt fiyatları ne kadar?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından sağlanan yükseköğrenim öğrenci yurtlarına başvuruların ardından, değerlendirme süreci tamamlandı ve sonuçlar açıklandı. İBB yurt başvuru sonuçları için adaylar, yurt.ibb.istanbul adresinden sorgulama yaparak detayları öğrenmeye başladı. Peki, İBB yurt kayıtları ne zaman başlayacak? İşte bu önemli tarihle ilgili bilmeniz gerekenler...
Giriş Tarihi: 28.08.2024 10:06 Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 10:11