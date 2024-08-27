27 Ağustos 2024, Salı
AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversite AÖF 2024 yaz okulu sınav sonuçları sorgulama ekranı...
AÖF yaz okulu sınav sonuçları, öğrenciler arasında büyük bir merak ve heyecanla bekleniyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından 17 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirilen yaz okulu sınavında, her ders için 20 sorudan oluşan ve 30 dakika süren testler, katılımcıların bilgi ve becerilerini ölçtü. Şimdi ise öğrenciler, "AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak ve nasıl öğrenilebilir?" sorusunun yanıtını araştırıyor.
Giriş Tarihi: 27.08.2024 13:30 Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 13:30