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YKS tercihlerinde sıralama mı puan mı önemli? 2024 YKS yerleştirme hangi puana göre yapılacak? Kaç tercihte bulunulabilir?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, üniversite adayları için heyecan verici bir tercih dönemi başlıyor. Bu yıl, yapay zeka, dijitalleşme ve büyük veri gibi alanlarda açılan yeni bölümler, adayların ilgisini çekiyor. Peki YKS tercihlerinde sıralama mı puan mı önemli? 2024 YKS yerleştirme hangi puana göre yapılacak?

ahaber.com.tr
Giriş: 25.07.2024 07:42
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YKS tercihlerinde sıralama mı puan mı önemli? 2024 YKS yerleştirme hangi puana göre yapılacak? Kaç tercihte bulunulabilir?

2024 YKS sonuçlarının açıklanmasıyla üniversite adayları için heyecan verici bir dönem başladı. Tercih süreci, 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek. Adayların, kişisel ilgi ve yeteneklerini göz önünde bulundurarak ve iş gücü piyasasını dikkate alarak tercihlerde bulunmaları büyük önem taşıyor. Ancak, YKS tercihlerinde puan mı yoksa sıralama mı dikkate alınmalı? Başarı sıralaması uygulaması bu yıl geçerli mi? İşte bu konuda bilmeniz gerekenler...

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YKS tercihlerinde sıralama mı puan mı önemli? 2024 YKS yerleştirme hangi puana göre yapılacak? Kaç tercihte bulunulabilir?

YKS tercihleri sıralamaya göre mi puana göre mi yapılmalı, kaç tercihte bulunulabilir?

Adaylar, puana değil sıralamalarına göre tercihte bulunmalı. YKS tercihlerinde, geçen yılın sıralamaları önemli bir faktör olmalı. Daha detaylı incelemeler için güncellenen YÖK ATLAS verilerine göz atılmalı.

YKS tercihlerinde adaylar, en fazla 24 tercihte bulunabilecek. Adayların tercihlerinin baştan birkaçını "puanım yeterli olmayabilir" endişesine kapılmadan, sadece ilgisini göz önüne alarak belirlemeli, buralara en çok istenen programlar yazılmalı.

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YKS tercihlerinde sıralama mı puan mı önemli? 2024 YKS yerleştirme hangi puana göre yapılacak? Kaç tercihte bulunulabilir?

Ancak, kazanılsa bile kaydolmak istenmeyen bir programa tercih listesinde yer vermemeli. Adayların tercih listelerindeki programların sırasının istek sıralarına uygunluğu kontrol edilmeli.

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YKS tercihlerinde sıralama mı puan mı önemli? 2024 YKS yerleştirme hangi puana göre yapılacak? Kaç tercihte bulunulabilir?

Bu yıl başarı sıralaması uygulaması devam edecek mi?

Tıp, diş hekimliği, eczacılık, hukuk, mimarlık, mühendislik ve öğretmenlik programlarını tercih edebilmek için gerekli olan en düşük başarı sırası koşulu uygulaması sürüyor.

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YKS tercihlerinde sıralama mı puan mı önemli? 2024 YKS yerleştirme hangi puana göre yapılacak? Kaç tercihte bulunulabilir?

Buna göre, bu yılki hukuk programlarına yerleştirme işlemlerinde EA en düşük 125 bininci, mühendislik programlarına yerleştirme işlemlerinde SAY en düşük 300 bininci, mimarlık programlarına yerleştirme işlemlerinde SAY en düşük 250 bininci, tıp programlarına yerleştirme işlemlerinde SAY en düşük 50 bininci, öğretmenlik programlarına yerleştirme işlemlerinde ilgili puan türünde en düşük 300 bininci, eczacılık programlarına yerleştirme işlemlerinde SAY en düşük 100 bininci, diş hekimliği programlarına yerleştirme işlemlerinde SAY en düşük 80 bininci olmak gerekecek.