25 Temmuz 2024, Perşembe
YKS tercihlerinde sıralama mı puan mı önemli? 2024 YKS yerleştirme hangi puana göre yapılacak? Kaç tercihte bulunulabilir?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, üniversite adayları için heyecan verici bir tercih dönemi başlıyor. Bu yıl, yapay zeka, dijitalleşme ve büyük veri gibi alanlarda açılan yeni bölümler, adayların ilgisini çekiyor. Peki YKS tercihlerinde sıralama mı puan mı önemli? 2024 YKS yerleştirme hangi puana göre yapılacak?
Giriş: 25.07.2024 07:42
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