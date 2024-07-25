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Üniversite tercihi yapıp yerleşmeyince OBP düşer mi? 2024 YKS'de OBP ile alan üniversiteler neler?

YKS maratonunun son aşaması olan üniversite tercihleri, adayları hem heyecanlandırıyor hem de birçok soruyla baş başa bırakıyor. "İstediğim bölüme giremezsem ne olacak?" ve "Tercih yapıp yerleşemezsem puanım düşer mi?" gibi endişeler, adaylar ve aileleri arasında yaygın. Tercih döneminin son günlerine yaklaştıkça artan bu belirsizliklere yanıt vermek ve adayları rahatlatmak büyük önem taşıyor.

ahaber.com.tr
Giriş: 25.07.2024 07:32
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Üniversite tercihi yapıp yerleşmeyince OBP düşer mi? 2024 YKS’de OBP ile alan üniversiteler neler?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla, milyonlarca aday için tercih heyecanı da başladı. "Sıralamalar değişir mi?", "OBP puanım düşer mi?", "Üniversite puanlarına nasıl yansır?" gibi sorular, adayların ve ailelerinin gündeminde yer alıyor. İşte tercih döneminde en çok merak edilen soruların yanıtları ve dikkat edilmesi gereken önemli hususlar...

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Üniversite tercihi yapıp yerleşmeyince OBP düşer mi? 2024 YKS’de OBP ile alan üniversiteler neler?

YKS'de Tercih Yapmak Puanları Düşürür mü? İşte Cevap!

YKS maratonunda tercih dönemi yaklaşırken, adayların aklında pek çok soru işareti beliriyor. Bunlardan biri de "Tercih yapıp yerleşemeyince puanım düşer mi?" sorusu. ÖSYM'nin yayınladığı kılavuzlar ve uzman görüşleri, bu konudaki endişeleri gideriyor.

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Üniversite tercihi yapıp yerleşmeyince OBP düşer mi? 2024 YKS’de OBP ile alan üniversiteler neler?

Tercih Yapmak Puanınızı Etkilemez!

ÖSYM'nin sık sorulan sorular kılavuzunda net bir şekilde belirtildiği üzere, tercih yapmak ve yerleşememek, YKS puanlarınızı hiçbir şekilde etkilemiyor. YKS puanınız, sadece sınava girdiğiniz yıl geçerlidir ve tercih yapıp yapmamanız, yerleşip yerleşmemeniz puanınızı değiştirmez.

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Üniversite tercihi yapıp yerleşmeyince OBP düşer mi? 2024 YKS’de OBP ile alan üniversiteler neler?

Ancak OBP Katsayınız Değişebilir!

Puanınız düşmese de, bir yükseköğretim programına yerleştiğinizde –kayıt yaptırmamış olsanız bile– bir sonraki yıl gireceğiniz YKS sınavında Ortaöğretim Başarı Puanınızın (OBP) hesaplanmasında kullanılacak katsayı yarıya düşer.

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Üniversite tercihi yapıp yerleşmeyince OBP düşer mi? 2024 YKS’de OBP ile alan üniversiteler neler?

OBP Nasıl Hesaplanır?

Ortaöğretim diploma notunuz 5 ile çarpılarak OBP'ye dönüştürülür.

Diploma notu 50'nin altında olanlar için diploma notu 50 kabul edilir.

En düşük OBP 250 (diploma notu 50), en yüksek OBP ise 500'dür (diploma notu 100).

OBP, yerleştirme puanının hesaplanmasında 0,12 katsayısı ile çarpılarak sınav puanına eklenir.