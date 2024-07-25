Üniversite tercihi yapıp yerleşmeyince OBP düşer mi? 2024 YKS'de OBP ile alan üniversiteler neler?

YKS maratonunun son aşaması olan üniversite tercihleri, adayları hem heyecanlandırıyor hem de birçok soruyla baş başa bırakıyor. "İstediğim bölüme giremezsem ne olacak?" ve "Tercih yapıp yerleşemezsem puanım düşer mi?" gibi endişeler, adaylar ve aileleri arasında yaygın. Tercih döneminin son günlerine yaklaştıkça artan bu belirsizliklere yanıt vermek ve adayları rahatlatmak büyük önem taşıyor.